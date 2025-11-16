比特幣吐回漲幅、那指翻紅…5事不可不知

比特幣回吐今年以來逾三成的漲幅。（路透）

那斯達克綜合指數上周五（14日）上演4月以來最大反攻，投資人逢低買進科技和AI 股票，帶動該指數由黑翻紅。全球市值最高的Nvidia輝達 (另稱英偉達)本周公布財報，將是AI行情能否延續的最重大指標。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

●那指翻紅 本周輝達財報聚焦 AI行情續航力受考驗

那斯達克14日盤中一度大跌1.9%，終場拉回小漲0.1%；史坦普500指數則小跌不到0.1%。道瓊工業指數下跌309點。費城半導體指數盤中重挫3.4%，終場僅跌0.1%，台積電ADR由重摔3.2%，轉而上漲0.9%。

一周下來，那斯達克仍跌0.5%，史坦普500指數分別上漲0.1%和0.3%。費半和台積電ADR各跌2%和0.6%。

輝達和甲骨文14日終場雙雙拉高1.8%和2.4%，不過，一周下來，和AI「循環投資」扯上關係的企業仍大跌。甲骨文周線下挫6.9%，資料中心雲端運算服務商CoreWeave更重挫26%，前一周大跌7%的輝達，則好不容易翻紅1.1%。

輝達19日盤後公布的財報將牽一髮而動全身。Capital.com分析師羅達（Kyle Rodda）說：「輝達的財報將是市場和AI行情的一大考驗，結果若不是緩和、就是加增市場對AI居高不下的疑慮。」

●美經濟前景陷「數據迷霧」 Fed下月降息 機率變低了

在美國經濟前景陷入「數據迷霧」之際，美國聯準會（Fed）內部對12月是否再度降息立場日漸分歧，支持按兵不動陣營的聲勢日壯，促使市場預期Fed將在12月降息的機率降低，已跌破五成。

美國政府結束關門後，宣布本周將恢復公布重要經濟數據。然而上周多位Fed決策官員都發表論調偏鷹的言論，包括波士頓聯準銀行總裁柯林斯、聖路易聯準銀行總裁穆薩林、芝加哥聯準銀行總裁古斯比以及堪薩斯聯準銀行總裁施密德，全都重申對通膨的憂慮，似乎都反對12月降息，Fed理事米倫則不斷重申需要降息。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期Fed在12月降息的機率已降至44.36%，為9月以來首度跌破五成，預期按兵不動的機率則升至55.64。Fed內部「鷹、鴿」兩派旗幟鮮明，加上市場預期不斷變化，凸顯出Fed的政策立場嚴重分裂。

●投資大咖上季操盤 最愛輝達 大幅減碼CoreWeave

最新13F文件顯示，多家機構投資人上季調降對科技七雄的持股部位，看似嗅到人工智慧（AI）帶動的漲勢可能降溫的跡象，但這些投資機構目前持有最多的部位依然是科技股，上季加碼最多也是這類股票。

超過140個投資機構在第3季減碼蘋果（Apple），而增持的有118檔。巴菲特旗下波克夏公司將蘋果持股減持15%，截至9月30日尚持有價值607億美元的部位。

用持股市值變動來看，在加碼的個股中，輝達（NVIDIA）在投資機構多空交戰之下，上季整體加碼106.4億美元，是加碼最多的個股，這些投資機構如今對輝達持股部位市值為565億美元。

整體加碼的個股中，Alphabet（81.1億美元）居次，蘋果（80.6億美元）第三。波克夏也在加碼Alphabet的行列中，上季新買進1790萬股，以上周五收盤計算，價值約49億美元。

台積電ADR也在整體加碼之列（41.8億美元），其中避險基金大老泰珀（David Tepper）加碼台積電ADR 3.5萬股，持股總市值將近3億美元。

AI相關投資方面，多家基金上季大砍對雲端運算服務商CoreWeave持股，減碼市值多達58.3億美元，是所有投資標的減幅最大。10月以來，CoreWeave股價已重挫43.5%。

●風險偏好退潮 比特幣吐回今年全部漲幅

比特幣創下歷史新高僅一個多月，如今卻回吐今年以來逾三成的漲幅。市場對川普政府挺加密幣立場的樂觀情緒退燒，加上近日科技股熄火、整體風險偏好下滑，都使比特幣走勢轉弱。

加密幣周日一度跌破93714美元，低於去年底的收盤價。當時川普勝選後，金融市場一片大漲。比特幣在10月6日飆上歷史新高126251美元，但四天後因川普在關稅上的意外發言引爆全球市場動盪，隨即展開急跌。

●美製特斯拉將排除中零件 貿易戰重塑供應鏈新案例

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）據傳正要求供應商避免在美製車款中採用中製零件，成為美中貿易角力下、供應鏈重塑的最新案例。

美媒引述知情人士報導，今年稍早，特斯拉已決定美製車輛停止向位於中國的供應商採購，也已將部分中製零組件，替換成其他地區的組件。該公司並規劃在未來一、兩年內，將陸製零組件全數替換完畢。

自從新冠疫情爆發、擾亂中國貨物外銷後，特斯拉已試圖降低其美製車輛對陸製零組件的依賴，並鼓勵位於中國的供應商在墨西哥等地生產零件。然而，今年來隨著美國總統川普對中國加徵高額關稅，該公司正加速推行汰換中國零件的策略。