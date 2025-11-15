我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

降低對美國依賴 歐盟擬整合美元儲備

編譯湯淑君／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球官方外匯存底貨幣組成 資料來源：IMF
全球官方外匯存底貨幣組成 資料來源：IMF

路透引述五位知情官員報導，歐盟職掌金融穩定的官員正研議如何整合非美國央行持有的美元儲備，建立一個替代美國聯準會（Fed）換匯協議的方案，以降低對美國依賴，防範萬一美方撤除這項流動性支持機制的風險。

報導指出，美國總統川普的政策不僅顛覆美國與盟國的長期關係，還危及Fed獨立性，並蓄意彰顯美國宰制全球金融的霸權。為此，歐盟官員正研擬因應對策，但當前的討論僅止於幕僚之間，並未上升至歐洲央行（ECB）決策官員層級。

討論涉及Fed把美元借給其他央行的機制，其作用好比在金融市場動盪時拋出救生索，以確保全球金融維持穩定。但歐洲十餘位央行與金融監管官員受訪時表示，對川普政府可能拿這種機制當武器的可能性戒慎恐懼。

兩名官員指出，這種顧慮在4月初川普宣布「解放日」關稅時升到高峰，當時全球金融體系陷入一片風聲鶴唳，並且暴露出仰賴這種融資機制的弱點。Fed主席鮑爾7月雖在ECB主持的會議上表明，Fed無意改變這種機制，但歐洲方面仍有疑慮。

部分消息來源表示，整合美元儲備的做法面臨實際執行上的困難，或許並不可行。然而，討論仍持續進行，參與的不僅是歐洲諸國央行，也包括非歐盟官員。

亞洲國家已經著手這麼做了，東南亞國協（ASEAN）連同中國、香港、日本和南韓，已依照「清邁倡議」（CMI） 結合資源協助會員國。這項多邊換匯協議的強化版在2014年開始生效，此後規模已擴大到2400億美元。

對照下，歐洲官員表示，初步評估發現，整合美元儲備的可行性並不樂觀。非美國央行聚集的數千億美元，哪能跟Fed（全球首要準備貨幣發行者）無限量供應的美元流動性相比。而且，整合美元儲備固然可紓解金融緊繃於一時，卻不足以化解廣泛的市場動盪。

央行 歐盟 川普

上一則

美企人力支出緊縮 Nike取消「減壓假」

下一則

Steam要出主機了 叫陣Sony和任天堂 還要推手把、VR頭戴

延伸閱讀

提前卡位？范斯鬆口明年期中選舉後 將與川普談2028接班議題

提前卡位？范斯鬆口明年期中選舉後 將與川普談2028接班議題
川普2.0售台戰機零附件 美專家：對戰備至關重要

川普2.0售台戰機零附件 美專家：對戰備至關重要
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品
反制川普 格陵蘭議會修法限縮外國人置產條件

反制川普 格陵蘭議會修法限縮外國人置產條件

熱門新聞

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身