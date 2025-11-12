雲端大咖債券 投資人狂拋售

投資人近來拋售多家美國大型科技公司的債券 ，可見矽谷因AI 投資支出暴增所引發的疑慮，已蔓延至債券市場。

近幾周來，Google母公司字母（Alphabet）、Meta 、微軟和甲骨文（Oracle）在內一籃子由超大規模資料中心業者發行的公司債，價格受到明顯衝擊。

美銀數據顯示，這類債券相較於美國公債的利差（即投資人要求的額外收益）已攀升至0.78個百分點，是川普總統4月宣布關稅措施震撼市場以來最高水準，高於9月的0.5個百分點。

利差擴大，凸顯投資人愈來愈擔心科技巨人為籌措AI基礎建設資金，正日益仰賴債券市場。

Wellington管理公司固定收益基金經理人庫拉納（Brij Khurana）說：「過去兩周市場逐漸意識到，這波AI熱潮所需資金，最終得由公開市場來支撐。」

摩根大通10日指出，AI基礎設施建設資金總需求至少達5兆美元，最高恐達7兆美元，「這項投入可能需要動員所有公開資本市場、私募信貸、替代資金來源，甚至政府參與」。

Google、亞馬遜、微軟和Meta預計2026年用於資料中心的支出將超過4000億美元，今年也已投入超過3500億美元。

近幾周來，Meta、字母和甲骨文紛紛在債市發售鉅額公司債，其中部分債券期限長達40年。