日三大銀行試發穩定幣 避免日圓、公債遭拋售

編譯黃淑玲／綜合報導
日本三菱日聯銀行、三井住友銀行、瑞穗銀行等三家大型銀行，將展開發行日圓穩定幣的試行方案。（路透）
日本三菱日聯銀行、三井住友銀行、瑞穗銀行等三家大型銀行，將展開發行日圓穩定幣的試行方案。（路透）

日本三菱日聯銀行、三井住友銀行、瑞穗銀行等三家大型銀行，本月將聯合展開發行日圓穩定幣的前導試行方案，建立起自己的交易網路供企業客戶使用。日本政府在背後支持，因為擔心一旦穩定幣市場幾乎都錨定美元，恐將有日圓和日本公債被拋售的風險。

三大銀行計畫發行標準化、讓企業客戶可以無縫交換的穩定幣。以這三大銀行主要企業客戶合計達30多萬家來看，如果都利用穩定幣，勢將明顯推動穩定幣科技在日本的擴散。三菱日聯信託銀行將負責管理三大銀行存入的信託資金，交易平台由這三家銀行投資的金融科技新創公司Progmat負責。

在試行方案中，三菱商事將在日本國內與國外辦公室之間進行跨國支付時，使用這個穩定幣。這家日本大商社旗下有240多個非金融事業，看好穩定幣科技能減少匯兌費用與行政作業負擔。

穩定幣是與法定貨幣或其他資產掛鉤的加密貨幣，可以不受時間與地點的限制，進行低成本匯款。日本政府規定，日圓穩定幣必須錨定存款或政府公債。

日本金融廳非常支持三大銀行發行日圓穩定幣，還派出區塊鏈科技、相關法規、國際趨勢等專家協助這個試行計畫。日本政府擔心，如果只有美元穩定幣在日本民眾和企業之間散布，將連帶增加美元和美國公債的購買，因為它們是和美元穩定幣掛鉤的資產，結果會是日圓和日本公債被賣出。

在三大銀行聯手之前，10月末已有一家金融科技公司發行了JPYC日圓穩定幣，截至11月7日，已發行了1.3億個JPYC穩定幣。

穩定幣市場現在由美國領先，錨定美元的穩定幣占整體穩定幣市場90%以上，以市值計，泰達幣和USDC是前兩大美元穩定幣。目前穩定幣的供給量約有3000億美元，較一年前大增70%。根據國際清算銀行的資料，去年穩定幣發行商共約購買了400億美元的短期美債，金額超過大多數的國家。

日本 加密貨幣

