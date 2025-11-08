「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

美國股市近來在人工智慧（AI）題材加持下不斷攀升，史坦普500 指數已從4月低點上漲逾三成，股市已泡沫化的警告不絕於耳。專家表示，從一個知名度不高但預測精準的指標來看，美股 未來12個月可能寫下兩位數跌幅。

財經專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）指出，研究員已發現「黃金白金比」是預測股市未來12個月報酬率精準指標，準確程度幾乎優於所有現有報酬率預測指標。研究員指出，黃金價 格同時受經濟與地緣政治風險影響，但白金價格主要只反映經濟風險。黃金白金比下滑代表地緣政治風險逐漸下降，這意味股市不需要提供這麼高的預估未來報酬率，來彌補投資人承擔的地緣政治風險。

赫伯特表示，黃金白金比今年7月觸底時已從4月高點下跌近40%。從研究員建構的模型來看，黃金白金比今夏這波跌勢，暗示美股未來12個月可能下跌16%。

值得注意的是，黃金白金比無法反映美國經濟情勢，因為美國經濟是好是壞同時影響分子與分母，而且影響會互相抵銷。截至目前為止黃金白金比一直未大幅反彈，目前僅略高於夏季低點。

不過，黃金白金比不保證每次都能準確預測市場走勢，這個數字也無法預測未來12個月股市何時會開始下跌。股市可能繼續上漲好幾個月後才大跌，另一種可能情境是以沒那麼戲劇化的方式持續下跌，跌勢持續多月。赫伯特表示，無論股市會怎麼走，黃金白金比寫下史上數一數二大跌幅，並不是好消息。