我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

歐盟達氣候協議 敲定新減排目標

編譯吳孟真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

歐盟27個成員國5日就2040年氣候目標達成協議，及時在下周聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）前，制定共同目標，但同時也為新目標保留許多放寬空間。

路透報導，歐盟各國經公開投票通過，在2040年前，將二氧化碳排放量由1990年水準減少90%，且同意將2035年減排目標，設定在比1990年減少66.25%-72.5%。

新協議將提高歐盟各國購買境外碳權的上限，允許抵銷最多相當於90%減排目標中的5%。換言之，歐洲產業實際需要達成的減排幅度，將降至約85%，其餘部分可透過付費讓他國代為減碳來彌補。歐盟也同意，未來可考慮利用國際碳權，進一步滿足2040年減排目標中的額外5%，等於有機會再減少5%的本土減排要求。

歐盟為說服最堅定的反對者，也同意放寬其他具政治敏感性的氣候政策，包括將即將上路的歐盟碳市場啟動時間延後一年至2028年，也磋商一系列「彈性」舉措，例如各國可計入為資助境外計畫所購買的碳權。

歐盟執委會原先提議的目標為減排90%，其中可透過碳權抵銷的上限為3%。此目標旨在確保歐盟能持續邁向其具法律約束力的減排路徑，即2030年前減排55%，並在2050年達成淨零碳排。

歐盟 投票 聯合國

上一則

日媒：鴻海將在夏普日龜山面板廠生產AI伺服器

下一則

巨鯨大戶狂倒貨 比特幣一度跌破10萬美元

延伸閱讀

BMW第3季獲利提升 歡迎中鬆綁安世晶片出口禁令

BMW第3季獲利提升 歡迎中鬆綁安世晶片出口禁令
中轟荷干預安世 掀汽車晶片恐慌 德國、歐盟或將施壓荷蘭

中轟荷干預安世 掀汽車晶片恐慌 德國、歐盟或將施壓荷蘭
捷克富豪巴比斯籌組新政府 將與疑歐派政黨聯合執政

捷克富豪巴比斯籌組新政府 將與疑歐派政黨聯合執政
歐媒：手機定位資料遭銷售 歐盟官員身分行蹤恐洩露

歐媒：手機定位資料遭銷售 歐盟官員身分行蹤恐洩露

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽