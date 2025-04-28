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川普百日施政 美元美股臉綠 全球資金撤離美國

編譯陳苓／綜合報導
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美國總統川普二度執政將在本周屆滿100天，他反覆無常的關稅政策、批評盟邦及痛罵聯準會（Fed）主席等作為，已導致美國股匯重挫。美元指數在他二度上任百日以來的表現，預料為1973年以來同期最糟，美股今年來落後全球市場的幅度，也寫30多年之最。

川普重返白宮將在29日屆滿100天，他將在密西根州舉行慶祝大會，宣揚他上任100天的成就。

從川普1月20日宣誓就職到4月25日為止，美元指數重貶約9%，到本月底時若未改善，將締造1973年來的最大執政百日貶幅。

這與過去的走勢相反，因為在總統上任百日的「蜜月期」內，美元常會走強，從1973年到2021年前總統拜登就任時，美元平均升幅近0.9%，少見的例外是尼克森在1973年開啟第二任期，由於他1971年捨棄金本位制，改採自由浮動匯率，形同終結布雷頓森林體系，導致美元連年走貶。

美股也表現黯淡。追蹤美股的MSCI美國指數今年來大跌11%，表現遠不如以美元計算的MSCI美國除外全球指數同期的上揚4%，為1993年來最大的績效差距。

美股表現遜色，凸顯投資人預期川普貿易戰將削弱成長、推升通膨，對美國經濟傷害將大於其他經濟體。美國孤立主義措施，促使歐洲承諾提高政府開支，可望提振當地景氣並支持股市，使歐美股市差距尤為顯著。

川普4月2日宣布「解放日」關稅當周，標普500指數一度暴跌12%，儘管川普隨後取消或延後部分關稅，帶動標普500收復失土，但今年來仍跌約6%，遜於以美元計價的德國DAX指數勁揚逾20%、法國CAC 40的強彈約12%。香港恒生指數同期也飆漲10%。

川普貿易戰比多數人預期更激烈，使投資人湧入美國以外的資產，削弱美元，推升其他國家幣值與黃金。川普重返白宮以來，歐元、瑞士法郎、日圓相對於美元，均漲8%以上。

BMO全球資產管理公司執行董事拉伊說，美元無所不在、享有國際貿易和金融地位，是因外界非常信任美國機構，認為該國貿易與資本壁壘低、外交政策可以預測，現在全球資產配置趨勢轉向、不再青睞美元，這種信心明顯出現侵蝕跡象。德銀警告，美元未來幾年遭逢結構性的下行趨勢，可能會導致美元兌歐元貶至十多年來新低。

川普 美股 關稅

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