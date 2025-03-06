政治風向變了 俄羅斯資產相關交易吸引力攀升 銀行伺機而動

由於政治風向轉變，高盛集團和摩根大通在內的多家銀行已開始充當中間人，提供交易俄羅斯相關資產的途徑；圖為盧克石油公司在裏海一處石油平臺上的壓力計和標示。(路透)

總統川普正推動結束俄烏戰爭，包括高盛集團和摩根大通在內的多家銀行嗅到政治風向轉變，開始充當中間人，提供交易俄羅斯 相關資產的途徑，以滿足市場上日漸增加的投資需求。

知情人士透露，上述兩家銀行最近幾周與投資人接觸，提供與盧布掛鉤的衍生性商品合約。即使西方尚未解除對俄制裁，這些交易也合法，因為它們並不涉及任何俄羅斯實物資產或俄籍公民。

歐美投資人無法直接交易盧布，無本金交割遠期外匯（NDF）衍生性商品交易合約實際上提供合法的變通辦法，使投資人能在盧布持續升值時獲利。盧布今年來已大漲約20%，漲幅超過全球其他任何貨幣。

GAM UK的投資組合經理Paul McNamara說：「NDF一直在斷斷續續交易，但銀行最近肯定以不同以往的方式報價。」他拒絕透露具體的經紀商或報價。

在美國提出，作為結束俄烏戰爭和平協議的其中一部分，可能放寬對莫斯科的制裁後，市場對俄羅斯資產的興趣反轉向上。但談判仍在進行，局勢仍不確定。最近有報導說，澤倫斯基預測戰爭結束「遙遙無期」。而即使美國放鬆部分制裁，歐洲預計仍將堅持實施。

McNamara表示，最近有經紀商向他提供來自於例如歐洲復興開發銀行和世界銀行等銀行的盧布債券 。這些證券不受制裁。但McNamara表示，他的團隊和客戶可能選擇避而遠之。

摩根大通、高盛、世界銀行、歐洲復興開發銀行的發言人均謝絕置評。

來自中東的買家

對西方投資人而言，交易俄羅斯主權債和公司債等，不要遭到制裁禁止，就是存在法律障礙，所以交易需求主要來自不受制裁影響的中東避險基金和家族理財辦公室。

駐布達佩斯的匈牙利VIG資產管理公司投資組合經理Gyorgy Palfi表示，他的投資組合裡已經沒有任何俄羅斯債券了，即使有，在當前形勢下也不會出售。這時候也許適值得等一等，看制裁有何變化。

一位交易員表示，需求最大的資產是以美元和歐元計價的俄羅斯公司債，例如俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）和盧克石油公司（Lukoil）。最近原本認為自己手上持倉幾乎一文不值的客戶，有些現在不太願意出售了。

這位不願透露姓名的交易員表示，這些債券的價格近幾周上漲，但因為每單位的買賣價差仍高達20分，很難衡量均價。

鑒於制裁法的複雜性，一些專家告誡別大肆投資俄羅斯資產。有些限制在美國已經立法，取消之前必須經國會批准。

避險基金Promeritum投資管理公司聯合創辦人Pavel Mamai對俄羅斯債券的買家能否迅速獲利表示懷疑。他說：「人們太過分高估俄羅斯相關資產的上行空間。」