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美貿易政策、停滯性通膨威脅 全球股市籠罩「變數迷霧」

編譯林聰毅／綜合外電
全球股市在經歷驚濤駭浪的2月後，3月將籠罩在「變數迷霧」中。（美聯社）
全球股市在經歷驚濤駭浪的2月後，3月將籠罩在「變數迷霧」中。（美聯社）

全球股市在經歷驚濤駭浪的2月後，3月將籠罩在「變數迷霧」之中，不僅有美國總統川普關稅政策的不確定性，還有美國經濟浮現停滯性通膨的威脅，增添聯準會（Fed）決策前景的難題，美國本周公布的2月就業報告可能再添經濟減弱的證據，目標百貨（Target）等零售商的財測也可能反映出日漸縮手的消費者支出。

美國近來的消費者支出與消費者信心等數據疲軟，已加深經濟放緩的疑慮，市場對關稅政策的憂慮升高，川普與烏克蘭總統澤倫斯基上周的會晤演變為對罵與互嗆，也引發歐洲戰爭可能曠日持久的疑慮，投資人愈來愈憂心川普的政策議程正在考驗美國經濟的韌性。

Siebert投資長馬列克說，「不確定性的迷霧令所有投資人都繃緊神經」，「川普政府在關稅談判上根本沒有放軟立場，且迄今的說法都模糊且不明確」。川普上周說，對墨西哥和加拿大進口產品課徵25%的關稅將於4日生效；他並表示，可能對中國大陸產品再加徵10%關稅。

Carson集團首席市場策略師戴崔克也說，關稅、成長憂懼和地緣政治疑慮最近都主宰媒體頭條，讓許多投資人不安。美國散戶投資人協會(AAII)的最新信心調查顯示，截至2月26日止當周，預期看漲的人數低於看跌人數的差距為2022年以來最大。

歷史經驗顯示，美股3月表現會比2月好，1945年來的3月平均報酬率接近1.2%，且有65%的時間收漲，但也必須因應可能加劇市場波動的「三巫日」（指數、個股及ETF選擇權同步到期日），並在3月底和第1季底重新調整投資組合。

CFRA研究公司首席投資策略師史托沃說，目前投資人最擔心的是停滯性通膨和關稅計畫，但可能要到3月底才能釐清進展。22V研究公司分析師狄布喜說：「在關稅相關的經濟風險消失前，市場將持續做出負面反應。」

本周可能增添利空憂慮。美國7日將公布2月就業報告，預估非農就業人口增加16萬人，失業率可能維持在4%，但須評估川普凍結聯邦資金與聘僱的影響，目標百貨、好市多（Costco）以及Gap等零售商也都將公布財報，市場緊盯最新財測，投資人尤其將密切關注Fed主席鮑爾在7日發表的談話內容。

投資 關稅 川普

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