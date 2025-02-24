杜拜擁抱富豪 中產階級叫苦 房租2年漲20%以上

全球最昂貴城市排行榜，杜拜從2020年的名列第22，現在升至第15。(路透資料照片)

來自各地腰纏萬貫的大亨，紛紛湧入中東商業中心杜拜，財富顧問公司恒理（Henley &Partners）估計，去年有6,700名百萬美元富豪，來到杜拜所在的阿拉伯聯合大公國，人數之多超越世界其他地方。

這是杜拜的一大勝利，當地暴起暴落的房市出現空前漲勢。銀行家表示，杜拜一直想變成摩納哥或新加坡 ，這是此地努力的方向。商家老闆說，這裡以前充斥著投機者與來路不明的現金，現在有許多貨真價實的人才與正當資金。

杜拜打入百萬富豪市場，晉身為中東摩納哥，不過如今可能得把焦點放在中產階級。

一名在杜拜住了近20年的外籍人士，近來搬到歐洲；他說超富到來，讓民眾有了更多花大錢的選項，但也讓大家感覺更窮困。富豪新貴擠滿高檔餐廳、大買濱海別墅，工人也想趁杜拜景氣正好時賺一筆，但對此地房市帶來壓力，並對低收入 家庭造成問題。

據顧問公司美世（Mercer）的全球最昂貴城市排行榜，杜拜從2020年的名列第22，現在升至第15，而且生活成本為中東地區最高。旅外人士線上社群「英國媽媽」去年估計，家庭月收入須達5萬迪拉姆（約新台幣45萬元），才能在此地舒服度日。

這種成本尚未讓人打退堂鼓，杜拜免收所得稅、冬季氣候怡人、阿拉伯聯合大公國又發放十年黃金簽證，持續吸引移民。但高漲租金 開始發威，儘管房產法某個程度上能保護房客免於獅子大開口，但租金整體漲幅極高，過去兩年每年平均上揚20%以上，導致許多長期居民面臨住宿降級，原本住得起花園別墅的人，得移居一房公寓。

杜拜土地局坦承住房需求提高，但表示會監督房產、確保平衡的房源供給，並已採取行動協助各收入階層的民眾。

然而，外界對過去獲利頗豐的白領階層，可能不會太過同情。在杜拜租房也許比法國巴黎、或德國法蘭克福更昂貴。