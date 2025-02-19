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花旗CEO漲薪33%是同儕最高 日這家銀行CEO則將丟工作

編譯季晶晶／綜合外電
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花旗集團執行長范潔恩去年總薪酬比前年高出三分之一。(路透)
花旗集團執行長范潔恩去年總薪酬比前年高出三分之一。(路透)

花旗集團調高執行長范潔恩（Jane Fraser）2024年總薪酬，約增加三分之一至3,450萬美元，她正持續推動這家華爾街銀行為股東創造更多利潤；日本第五大銀行農林中央金庫的執行長奧和登就沒這麼幸運，他傳出可能將因為投資外國債券產生巨額虧損而引咎辭職。

范潔恩2023年薪酬是2,600萬美元，去年加薪約33%，幅度將是美國大型銀行執行長之中最大。

根據周二監管申報文件，她大部分的薪酬都是與股票掛鉤的獎勵，有近1,160萬美元為遞延股票，還有1,650萬美元與公司業績掛鉤的股權獎勵。

花旗董事會薪酬委員會表示，這反映委員會認可范潔恩的戰略和她設定其他優先事項，且她正在迅速全面地推動執行。

范潔恩大加薪前，花旗的收支達到年初提出的預期，五個部門裡有三個營收創新高。她還推動組織精簡，裁減20,000個職務，該行表現長期以來一直遜於華爾街同行。

另外，根據知情人士，日本農林中金執行長奧和登計畫辭職，為該銀行看錯利率走向在外國債券投資上蒙受巨額虧損擔責。

現年65歲的奧和登傳出消息將在3月下台，1994年東京大學畢業後就加入農林中金、現為常務執行董事兼財務長的北林太郎將被提名4月1日起接掌遺缺。

農林中金一位發言人表示，目前尚未做出任何決定，拒絕進一步置評。

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