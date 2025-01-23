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愛迪達轉虧為盈 上季營收大增24% 去年營利升至13億歐元

編譯黃淑玲、陳苓／綜合報導
愛迪達（Adidas）上季營運繼續報捷。（路透）
愛迪達（Adidas）上季營運繼續報捷。（路透）

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）上季初步財報遠優於預期，全年也成功轉虧為盈，激勵該公司在德國股市掛牌股價22日盤中飆升7%，有望締造十個月多來的單日最佳表現。

愛迪達21日發布初步財報，去年第4季營收勁揚24%至59.7億歐元（62億美元），毛利率攀升5.2個百分點至49.8%，並從2023年同期的虧損轉為獲利，上季營業利益達5,700萬歐元，優於一年前的營業虧損3.77億歐元。

分析師原本估計上季營收54.6億歐元、營業虧損3,800萬歐元。

與此同時，2024年全年營業利益升至13億歐元，高於公司去年10月的預估；毛利率也上揚3.3個百分點至50.8%。愛迪達將在3月5日公布最終版財報，以及2025年財務展望。

執行長古爾登說，愛迪達有潛力提高所有市場的市占，儘管目前總經環境有許多不確定性，目標仍是再次達到兩位數成長，並持續改善營益。古爾登也希望縮小與業界領袖Nike的差距。

愛迪達過去一年聚焦在帶動復古球鞋Samba和Gezelle的風潮，以重振品牌、提高銷售。該公司也受惠於對手Nike的表現轉趨疲弱。

最新財報顯示愛迪達情況大幅好轉，該公司2023年蒙受30多年來首見的年度虧損，主要是與饒舌歌手Ye停止合作，被迫終止出售獲利豐厚的Yeezy鞋款。

分析師對財報結果欣喜不已。德意志銀行分析師說，他們建議買進愛迪達股票。Jefferies分析師格茲尼克也說，愛迪達初步財報顯示，北美銷售顯著加速。美國是全球最大運動用品市場，該公司近年來在美國陷入困境，但近來的生活風格產品和新款籃球鞋銷售出現進展。

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