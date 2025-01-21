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巴拿馬政府帶人查李嘉誠和記港口 回應川普控中國把持運河

編譯盧思綸／即時報導
巴拿馬總審計署20日帶著大批審計員，進入香港和記港口位於巴拿馬運河的辦公室進行審計工作。（取材自@ContraloriaPma在X的影音）
巴拿馬總審計署20日帶著大批審計員，進入香港和記港口位於巴拿馬運河的辦公室進行審計工作。（取材自@ContraloriaPma在X的影音）

金融時報報導，美國總統川普20日在宣誓就職典禮重申奪回巴拿馬運河，聲稱運河遭到中國把持。同日，巴拿馬政府針對香港公司和記港口（Hutchison Ports）在運河兩端的辦公室展開審計工作，這被視為回應川普的行動。

巴拿馬總審計署（Contraloría General de la República de Panamá）20日在社群平台X發表一段影片，畫面可見約10名身穿西裝的男女，進入和記港口位於當地的辦公室。

巴拿馬總審計署表示：「今天管理局審計員進入和記港口公司，開始進行全面審計，目的是保證公共資源受到高效且透明的使用。」

和記港口最早於1997年獲得於巴拿馬運河運營兩處港口的特許經營權，當年香港回歸中國；特許經營權在2021年續期。

和記港口是香港上市集團長江和記實業旗下的港口業務，該集團在24個國家擁有53個港口，包括英國、德國和香港。

長江和記實業由亞洲最富有的家族之一李嘉誠家族控制。

報導指出，中國並不控制巴拿馬運河，但一些華府官員對中國企業在該地區的出現越來越關切。

香港 巴拿馬運河 川普

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