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經理人避險採防禦型配置 富豪投資股票比重降為38%

編譯易起宇／綜合外電
經理人提醒可採防禦型配置，以降低風險。（美聯社）
經理人提醒可採防禦型配置，以降低風險。（美聯社）

美國聯準會（Fed）將不太可能進一步大幅降息之際，管理數兆美元資產資產經理人，開始提醒客戶採取防禦型配置，以降低風險。

管理資產規模高達10兆美元的先鋒集團（Vanguard），在最新發布的2025展望報告中，金融顧問和富豪個人投資人，將投資組合中的股票比重降低為38%，低於2024年的41%和2023年的50%，其餘則是固定收益資產，這幾乎與廣受歡迎的「股六債四」投資組合恰好相反。

先鋒資深投資策略師施蘭格表示：「對現在願意稍微背負主動風險、背離他們長期政策投資組合的投資人來說，我們認為去風險是合理的。」

去年美國11月大選共和黨同時贏得總統大位和國會參眾兩院後，先鋒確認了這種最新看法。雖然投資人一直看好川普「MAGA經濟學」（Maganomics）的前景，但對通膨和利率高漲的擔憂，卻讓經濟學家提出更悲觀的預測。

過去兩年美股的優異表現，讓先鋒支持現在對固定收益資產提高曝險。美股標普500指數的本益比已從2022年9月的約19.2，飆升至目前的近30。

Invesco的解決方案部門也建議增持固定收益資產，並建議持股可聚焦醫療保健、消費必需品和公用事業等防禦性類股。

去年11月川普勝選後，標普500曾在12月6日爬升至紀錄新高的近6,100點，但之後年底封關前的表現卻不盡理想，並未出現「耶誕老人行情」。

Invesco Solutions投資主管迪朗奇斯表示：「選舉行情已失去動能。我們認為成長正在減速。並不存在通膨正在大幅放緩的真正證據。」

T Rowe Price操盤手施瑞佛說，他的團隊仍偏重股票，但傾向價值股，盡量避開昂貴的成長股，較青睞「價格上更有吸引力的領域」。

AllianceBernstein高收益經理人史密斯表示，就歷史來看，股票實在相當昂貴，「接下來十年的股票投資報酬要像過去十年那樣高，真的不容易」。

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