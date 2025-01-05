我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機器人大賽 紐約地區華生組亮眼

布碌崙公共垃圾桶髒亂 清潔人員無奈

估成長11.2% 今年全球晶片市場達6970億美元 創歷史新高

編譯林聰毅／綜合外電
世界半導體貿易統計組織預測，2025年全球晶片市場將成長11.2%，達到創紀錄的6,971.8億美元，高於去年6月預估的6,873.8億美元。（美聯社）
世界半導體貿易統計組織預測，2025年全球晶片市場將成長11.2%，達到創紀錄的6,971.8億美元，高於去年6月預估的6,873.8億美元。（美聯社）

世界半導體貿易統計組織（WSTS）預測，受惠於人工智慧AI）智慧手機和資料中心對半導體的強勁需求，2025年全球晶片市場將成長11.2%，達到創紀錄的6,971.8億美元，高於去年6月預估的6,873.8億美元。

WSTS在其最新展望報告說，隨著世界各國及產業持續增加使用AI技術，對晶片的需求也跟著激增。

就產品類別而言，作為電子裝置大腦的邏輯晶片需求今年預料將增加16.8%至2,437.8億美元，儲存資料的記憶體晶片需求預估將成長13.4%至1,894.1億美元。WSTS說，只要全球經濟至少適度成長，類比晶片等其他類型半導體的市場也會擴大。

WSTS的報告指出，從地區來看，美洲地區成長最快，將增加15.4%至2,153.1億美元；其次是亞太地區，成長10.4%至3,762.7億美元；歐洲的增幅最小，只成長3.3%至537.4億美元；日本預估成長9.4%，達到518.7億美元。

WSTS表示，由於AI相關晶片的成長彌補了汽車和工業設備晶片的低迷需求，2024年全球晶片市場估計將達6,268.7億美元，成長率為19.0%。

晶片 AI 人工智慧

上一則

AI效應...南韓對台、越晶片出口激增 對中下滑

下一則

未來一周美股聚焦三大觀察變數

延伸閱讀

AI效應...南韓對台、越晶片出口激增 對中下滑

AI效應...南韓對台、越晶片出口激增 對中下滑
揭AI風向球 黃仁勳將赴CES演講 傳與SK海力士會長對談

揭AI風向球 黃仁勳將赴CES演講 傳與SK海力士會長對談
彭博：受惠AI與3、5奈米晶片 台積上季營收超預期

彭博：受惠AI與3、5奈米晶片 台積上季營收超預期
傳蘋果將延後採用台積電2奈米晶片 因成本過高且產能有限

傳蘋果將延後採用台積電2奈米晶片 因成本過高且產能有限

熱門新聞

老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

2024-12-28 08:46
2024年若拿出10,000美元投資，比特幣的表現會超越傳統資產。(路透)

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

2025-01-01 22:25
（路透）

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025-01-01 15:49
最新統計顯示，目前世界首富馬斯克的身家，遙遙領先第二名貝佐斯。（美聯社）

世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

2025-01-03 07:12
信用卡貸款違約狀況大增，顯示在歷經數年高通膨後，收入較低的消費者財務狀況正在惡化。（路透）

全美卡債違約大增 轉銷呆帳額達14年最高

2024-12-29 19:45
投資人現在投資基金，不愛主動型股票基金，偏好被動基金和ETF。 (路透)

主動型股票基金失寵 投資人轉向這兩類投資商品

2024-12-30 23:55

超人氣

更多 >
無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德
3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執

3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執
一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了
中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿
玉女歌手消失演藝圈多年現蹤台灣 61歲驚人現況曝光

玉女歌手消失演藝圈多年現蹤台灣 61歲驚人現況曝光