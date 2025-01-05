估成長11.2% 今年全球晶片市場達6970億美元 創歷史新高

世界半導體貿易統計組織預測，2025年全球晶片市場將成長11.2%，達到創紀錄的6,971.8億美元，高於去年6月預估的6,873.8億美元。（美聯社）

世界半導體貿易統計組織（WSTS）預測，受惠於人工智慧 （AI ）智慧手機和資料中心對半導體的強勁需求，2025年全球晶片 市場將成長11.2%，達到創紀錄的6,971.8億美元，高於去年6月預估的6,873.8億美元。

WSTS在其最新展望報告說，隨著世界各國及產業持續增加使用AI技術，對晶片的需求也跟著激增。

就產品類別而言，作為電子裝置大腦的邏輯晶片需求今年預料將增加16.8%至2,437.8億美元，儲存資料的記憶體晶片需求預估將成長13.4%至1,894.1億美元。WSTS說，只要全球經濟至少適度成長，類比晶片等其他類型半導體的市場也會擴大。

WSTS的報告指出，從地區來看，美洲地區成長最快，將增加15.4%至2,153.1億美元；其次是亞太地區，成長10.4%至3,762.7億美元；歐洲的增幅最小，只成長3.3%至537.4億美元；日本預估成長9.4%，達到518.7億美元。

WSTS表示，由於AI相關晶片的成長彌補了汽車和工業設備晶片的低迷需求，2024年全球晶片市場估計將達6,268.7億美元，成長率為19.0%。