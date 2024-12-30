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美放緩降息 英、歐恐成大輸家 明年利率可能高於市場

編譯林聰毅／綜合報導
歐洲央行明年的決策可能繼續追隨Fed步伐。（歐新社資料照片）
歐洲央行明年的決策可能繼續追隨Fed步伐。（歐新社資料照片）

聯準會（Fed）在12月決策會議後暗示明年放緩降息步伐，顯示明年美國利率可能居高不下，這固然不利於本國經濟與市場，但最大的輸家可能是歐洲與英國，因為歐洲央行（ECB）和英國央行的決策步調大致與Fed一致，這兩地的利率也因此可能高於預期。

Fed對2025年的利率預測更加鷹派，促使利率市場預期Fed明年只會降息一次，遠低於9月底的預估的降息四到五次。縱使如此，受惠於逢低承接買盤，美股大盤標普500指數和那斯達克指數在過去一周都出現不錯的反彈，歐股大盤道瓊歐洲Stoxx 600指數同期卻在苦苦掙扎。

相較於美國，歐元區和英國的國內生產毛額（GDP）尚未恢復到新冠疫情爆發前的成長路徑。歐洲的科技公司數量遠少得多，財政刺激措施也沒那麼慷慨，而且歐元區核心經濟體以出口為中心的模式，正面臨中國製造商擴大產能的威脅。

雖然歐洲央行（ECB）在今年率先降息，而英國央行降息的腳步有些落後，但在過去三年來，這兩大央行的決策步調大致都與Fed一致。

儘管歐元區目前的基準利率為3%，低於美國的4.25%-4.5%目標利率區間，但這是因為ECB官員估計的中性利率介於1.75%-2.5%，遠低於Fed官員估算美國中性利率的約2.9%。

先進國家央行2022年集體決定先等一段時間後再回應通膨，2023年過於激進升息，2024年協調實施謹慎的寬鬆政策，明年利率可能保持在「較不高的水準更久」，而Fed的12月決議似乎證實了這個發展。

ECB和英國央行明年的決策可能繼續追隨Fed步伐，因此兩地明年的利率水準也可能高於市場預期，這將衝擊股價、拖累消費、推升歐元和英鎊兌美元的匯率。

華爾街日報（WSJ）分析，若歐元區經濟未陷入衰退，除非Fed率先全面推出貨幣刺激措施，否則ECB預料也不會。

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