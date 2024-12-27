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「把菸灰缸、備胎都拿掉」鈴木輕型車推手鈴木修94歲病逝

記者雷光涵／即時報導
日本鈴木汽車前會長鈴木修本月25日下午因惡性淋巴腫瘤過世，享壽94歲。（路透）
日本鈴木汽車前會長鈴木修本月25日下午因惡性淋巴腫瘤過世，享壽94歲。（路透）

日本鈴木汽車前會長鈴木修本月25日下午因惡性淋巴腫瘤過世，享壽94歲，鈴木汽車今（27日）發布這項消息。鈴木自稱「中小企業的大叔」，將自家汽車賣到印度，成為印度市占率最高的汽車廠牌。

鈴木修出生於岐阜縣下呂市，畢業於中央大學。在銀行工作後，成為鈴木公司第二代社長的女婿，並於1958年加入鈴木公司。他歷任常務董事及專務董事等職位，1978年出任社長。

他長期投入設計讓人人都能輕鬆駕駛的小型車，接任社長不久為壓低成本，要求研發部門「把菸灰缸、備胎、引擎都拿掉！」主導開發「Alto」及「Wagon R」等熱門輕型車，這些車型至今仍是鈴木的主力產品。

此外，他積極推動海外業務，在印度市場的銷售量位居第一，將濱松市一家企業發展成全球的汽車製造商。2015年，他將社長職位交棒給長子鈴木俊宏，之後以會長身分推動與豐田汽車的資本合作等，持續參與公司經營。2021年，他辭去董事長職位，正式退出經營第一線，仍在財經界、政治及文化等領域積極活動。公司將舉行「告別會」以表悼念。

印度 豐田 腫瘤

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