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高盛：日圓「甜蜜點」將吸引外資買進日本股票

編譯葉亭均／綜合外電
12月23日，行人途徑日股日經指數電子看板前。(美聯社)
12月23日，行人途徑日股日經指數電子看板前。(美聯社)

高盛集團首席日本股票策略師柯克（Bruce Kirk）表示，日圓兌美元當前的匯率水準，有助於海外投資人買進日本股票。

柯克認為，日圓匯率跌破160日圓關卡的風險有限，因為貶破該價位，可能引發日本當局採取某種形式的干預。日圓兌美元匯率今天盤中貶值0.12%，報157.36日圓。

這為海外基金提供了一個「甜蜜點」，能以相對低廉的價格買進日本股票，減少日後由於日圓貶值而導致這些股票的美元價值下降的可能性。柯克認為，如果日圓升值，這也會帶來一些賺取外匯收益的機會。

雖然自8月暴跌以來，日股已收復大部分失地，但許多海外基金仍保持觀望。若他們回歸，可能會為東證指數在2025年重返巔峰提供急需的推動力。

高盛對東證指數的12個月目標水準為3,100點，該指數在周一（23日）收在2,726.74點。相較下，瑞銀證券日本公司和摩根大通對東證指數的目標位分別為2,900點和3,000點。

柯克表示：「外國投資者從日本後撤一步是很自然的。」他認為，面對政治不確定性，美國股市展現出的韌性，削弱海外投資者重返日本市場的動力。但他說，「現在已經度過了難關，我們開始看到外資對日本的興趣再次升溫。」

柯克的團隊預期在庫藏股、解除交叉持股以及日銀升息的環境下，銀行股和其他金融企業2025年將有出色表現。

日本 匯率 投資

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