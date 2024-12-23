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WSJ：比特幣最大隱憂是量子計算恐破解加密 金損上看3兆

編譯盧思綸／即時報導
華爾街日報報導，量子計算技術成為加密貨幣比特幣的一大隱憂。圖為比特幣示意圖。（路透）
華爾街日報報導，量子計算技術成為加密貨幣比特幣的一大隱憂。圖為比特幣示意圖。（路透）

華爾街日報23日報導，美國候任總統川普支持數位資產的積極立場，甚至表明有意建立比特幣（bitcoin）戰略儲備，帶動加密貨幣比特幣水漲船高；然而投資客前仆後繼之際，卻疏於察覺一大風險：量子計算，即駭客恐怕利用量子計算突破比特幣加密技術，導致比特幣價格重創。儘管研究人員認為類似量子設備還需要至少10年才會出現，但是現在看來，這項長期風險已經有如不定時炸彈「隨時會爆炸」。

新興量子計算技術隨著谷歌宣布在量子晶片Willow上取得突破後引發關注，未來或許有駭客會利用量子計算破解保護比特幣的加密技術。

研究人員表示，足以破解比特幣的量子設備可能還需要至少10年以上時間才會出現。不過，隨著技術進步，這已構成長期風險，除非比特幣的開發者社群在繁瑣升級中加強技術。

分析師警告，量子計算對比特幣的攻擊可能對傳統金融市場造成有害的溢出效應。

華府智庫哈德森研究所高級研究員赫爾曼（Arthur Herman）表示，「當某人獲得開發量子計算機駭客技術的能力並決定將其用來攻擊加密貨幣時，這就像一顆不定時炸彈，隨時可能爆炸。」

哈德遜研究所一項2022年研究估計，比特幣的量子駭客攻擊將對加密貨幣和其他市場造成超過3兆美元損失，並引發深度衰退。

赫爾曼表示，自該研究發表以來，量子駭客的可能成本已經上升，因為比特幣已攀升至近10萬美元並日益成長為主流的投資資產。 

量子計算的突破也會威脅傳統金融，因為許多網路銀行系統都使用公鑰加密的變體。

但對量子竊賊而言，比特幣是更誘人的目標。量子安全網路新創公司QuSecure共同創辦人桑澤里（Skip Sanzeri）表示，「銀行有監管和防禦機制保護客戶，比特幣更像拓荒時期的舊西部。如果你的比特幣被盜，你的錢包不會補償你。」

儘管過去也發生過比特幣被盜事件，但那些攻擊通常涉及未經授權存取的加密貨幣交易所。量子攻擊則會更加陰險，因為它會讓人們對整個比特幣網路的安全性產生懷疑，而不僅僅是少數安全性較差的加密貨幣交易所。

比特幣 貨幣 駭客

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