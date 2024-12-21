我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

iPhone 出貨2025年初恐遇瓶頸？大摩看好台廠供應鏈「三劍客」

記者崔馨方／即時報導
2025年初iPhone與iPad的出貨表現可能未如市場預期，雖然整體出貨數據貌似不佳，但仍對台廠供應鏈中的「三劍客」，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、日月光（3711）等皆給予「優於大盤」評等，長線增長潛力可期。(美聯社)
2025年初iPhone與iPad的出貨表現可能未如市場預期，雖然整體出貨數據貌似不佳，但仍對台廠供應鏈中的「三劍客」，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、日月光（3711）等皆給予「優於大盤」評等，長線增長潛力可期。(美聯社)

摩根士丹利（大摩）證券最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中，指出2025年初iPhone與iPad的出貨表現可能未如市場預期，雖然整體出貨數據貌似不佳，但仍對台廠供應鏈中的「三劍客」，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、日月光（3711）等皆給予「優於大盤」評等，長線增長潛力可期。

大摩台灣區研究部主管施曉娟指出，在iPhone生產預估值方面，今年第4季維持約7300萬部（季增35%、年減 3%）；2025年第1季預估為4800萬部（季減34%，年增持平）。

iPad方面，今年第4則持在1500萬部（季減3%，年增持平）；2025年第1季為950萬部（季減37%，年減 17%）。

彙整目前大摩個股報告中，台積電、鴻海、日月光皆獲得「優於大盤」評等，目標價分別依序為：1388元、270元、180元。

台積電方面，大摩指出，2025年增長動能將主要來自高性能計算（HPC）需求，預計台積電2025年資本支出將高於2024年，但最終支出仍取決於長期增長前景，而長期毛利率目標維持在53%以上，後市可期。

台積電 鴻海 iPhone

上一則

中國連4月減持美債探15年低點 10月降至7601億美元

下一則

國際金融機構在中國發展 挑戰日益艱難

延伸閱讀

分析師：明年半導體 仍是台積電「一個人的武林」

分析師：明年半導體 仍是台積電「一個人的武林」
下單台積電晶片供應華為 廈門算能將被美國列黑名單

下單台積電晶片供應華為 廈門算能將被美國列黑名單
蘋果傳與騰訊、字節跳動協商 讓iPhone在中國整合AI模型

蘋果傳與騰訊、字節跳動協商 讓iPhone在中國整合AI模型
法規趨嚴 蘋果傳已放棄iPhone硬體訂閱服務

法規趨嚴 蘋果傳已放棄iPhone硬體訂閱服務

熱門新聞

美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
巴菲特手握大量現金，預示市場回報低迷？（路透）

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

2024-12-12 23:30
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
麥當勞10月底的財報會議稱低收入消費者更頻繁地在家用餐，抑制了客流量。(歐新社)

低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」

2024-12-13 20:29
美國通膨升溫顧慮再起，限縮聯準會（Fed）未來降息空間，基準的10年期美國公債價格連跌五個交易日，殖利率13日躍上4.4%。（路透）

Fed抗通膨卡關、明年降息生變 美國公債周線大跌

2024-12-14 07:20
道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。美聯社

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

2024-12-18 16:51

超人氣

更多 >
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了