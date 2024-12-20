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「已失去對運動的癡迷」Nike保守看短期展望 希爾盼領營運重回正軌

編譯簡國帆／綜合外電
Nike上季營收優於預期，但審慎看待短期的業績展望。(路透)
Nike上季營收優於預期，但審慎看待短期的業績展望。(路透)

Nike上季營收優於預期，但審慎看待短期的業績展望，回鍋擔任執行長的老將希爾（Elliot Hill）表示，扭轉頹勢的努力可能意味著短期苦痛，使Nike股價在盤後大漲後翻黑。彭博資訊指出，台灣豐泰、香港裕元集團及南韓泰光集團等供應商的股價20日盤中也挫跌。

Nike表示，止於11月30日的年度第2季（上季）營收比去年同期下滑7.7%至123.5億美元，減幅小於分析師預估的9.41%，每股盈餘為0.78美元，高於分析師預期的0.63美元，且除了中國大陸以外的其他地區銷售都優於預期，激勵Nike股價在盤後交易一度大漲11%。

然而，Nike預測，本季營收將下滑，減幅為二位數百分比區間的下緣，減幅大於分析師預期的7.65%。

希爾表示，Nike要搶回市占的努力可能意味著一些短期苦痛，他在10月上任來主持的首場財報說明會上表示，Nike已「失去對運動的癡迷」，矢言要讓Nike再度聚焦於運動事業，並且銷售更多高價產品，讓Nike營運重返正軌，但也說「轉變需要時間」。Nike股價在盤後的漲幅迅速蒸發，轉為下跌0.5%。

希爾說，他的優先要務是重建Nike的零售合作，並且確保縮減折扣和促銷活動，「我們已變得遠太過促銷」，「折價水準不只影響我們的品牌，也擾亂整體市場和我們合作夥伴的獲利」。他說，他上任後已和許多關鍵零售合作夥伴會面。

他說，Nike扭轉頹勢計畫的一大支柱，是再度投資主要城市與國家的實務團隊，而該公司初步投資的焦點可能包括足球、籃球、訓練用品及運動鞋。

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