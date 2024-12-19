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本田、日產、三菱如結盟 可抗衡豐田福斯 全球車業重洗牌

編譯潘勛／綜合報導
全球五大汽車集團銷量
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日本車廠本田與日產17日證實正在討論更密切合作，但否認報導所稱的已決定合併；但是兩車廠若合併，再加上三菱汽車，結果便是成為「巨獸」，按市場估值為550億元，三車廠結合也有助於擴大規模，與日本市場王者豐田汽車、德國福斯汽車抗衡，全球汽車業大洗牌。

美聯社18日報導，「AutoForecast Solutions」副總裁費歐易尼(Sam Fiorani)指出，日產目前已有卡車為本、分離式車架的休旅車款(SUV)如Armada、Infiniti QX80，拖拉能力、越野駕駛性能良好，而那是本田沒有的。

費歐易尼另指出，此外日產已擁有製造電池、電動車、油電混合動力總成的多年經驗，可以幫忙本田研發自己品牌的電動車、下一代油電混合車。

底特律自動車業分析師阿布歐斯密德(Sam Abuelsamid)指出，日產有些產品部門，而本田目前並未涉足；兩車廠合併或結盟都有好處。

費歐易尼表示，雖說日產的電動車Leaf、Ariya在美國賣得並不好，但也是好車；日產並未只緬懷往日榮光，另已在研發電動車技術，推出新產品，如此可望提供新平台給本田，造出下一代產品。

兩車廠為何現在放出有意合併的消息？日產11月宣布正在裁員9000人，削減全球產能達兩成，季財報虧損6100萬美元，並於12月稍早重整管理階層；為了表態為公司財務困境負起責任，執行長內田誠減薪幅度達50%，他表示日產必須更有效率，對市場的品味、上揚的成本及其他全球變革，要能回應得更好。

本田財報顯示，由4月起算到翌年3月的本會計年度上半年獲利下滑近20%，原因在中國的車輛銷售不振。

假如美國總統當選人川普真的履行他放出來的威脅，要對外國進口產品提高或施加關稅，全球車廠都可能面臨大震撼。另外汽車業發生「購買力轉移」，民眾覺得買不起價格逼近5萬元的新車；日產、本田及豐田等業者都被迫考慮降價，進一步侵蝕業界獲利。

本田 電動車 豐田

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