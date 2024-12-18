米雷伊上任1年 阿根廷擺脫經濟衰退 明年解除外匯管制

阿根廷第3季國內生產毛額（GDP）較第2季成長3.9%，是連三季萎縮以來，首次出現正成長。（路透）

阿根廷第3季總算擺脫嚴重的經濟衰退，這對秉持自由主義的總統米雷伊結束該國長期危機的努力，具有重大意義。另外，阿根廷決策官員表示，明年將解除當前的外匯管制，並考慮引進有管理的浮動匯率 機制。

阿根廷經濟在今年第3季達到脫離衰退的里程碑，時間正好在米雷伊上任屆滿一年之際。阿根廷統計局16日公布，經季節調整後，第3季國內生產毛額（GDP）較第2季成長3.9%。這是自2023年底阿根廷經濟連三季萎縮以來，GDP首次出現正成長。

上季的經濟擴張主要由資本支出、消費者支出和農業與礦業的出口大幅回升所帶動；公共投資 未見反彈，製造業與營建業也仍深陷不景氣的泥淖中。

米雷伊去年12月上任後，大砍政府開支，開除冗員，政府財政赤字和通膨不斷下滑，官方和黑市的匯率差距還持續收窄。阿根廷公債與美國公債之間的殖利率 利差，從他就任時的2,000多個基點，至今降至不到700點。他積極推動的「休克療法」，成效顯然相當卓著。

摩根大通預測，阿根廷今年全年經濟可能萎縮3%，但明年有望成長5.2%。

過去五年來，阿根廷限制外匯和資本市場操作，壓迫出口商出售美元，同時也不准企業向海外配息，設下個人購買外幣限額等。

力圖重振國家經濟的米雷伊與經濟部長卡普托，都已經承諾明年將取消這些外匯管制，但對於取消後會實施怎樣的匯率機制，尚未透露詳情。不過，兩位參與決策官員，阿根廷央行理事傅萊斯和卡普托的顧問瓦希爾上周在布宜諾斯艾利斯一場演講活動上，透露了大致輪廓。

根據13日網路上發布的談話內容，傅萊斯談到未來的外匯政策時說，「我們已經設計好了，但我們不能透露太多細節」，「很明確的是，阿根廷必須限制匯率波動」，他強調，其他國家已經藉由「有管理的浮動來控制貨幣波動」，成功地降低了通膨率。