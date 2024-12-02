台灣、南韓製造業景氣隨中國轉強 日本加劇萎縮

中國11月製造業PMI連續第二個月擴張。圖為內蒙古鄂爾多斯羊絨集團的生產線。(美聯社)

亞洲製造業景氣在11月回升，中國工廠活動連續第二個月擴張，獲得北京當局刺激措施的提振且出口提升，台灣、南韓 的景氣也上升，不過其餘地區顯示疲弱跡象，在川普即將重返白宮掌權之際，亞洲製造業未來面臨的全球貿易風險增加。

財新／史坦普全球2日公布，中國11月製造業採購經理人指數（PMI）升至51.5，為6月以來最高，也是連續第二個月呈現景氣擴張，大致呼應1日出爐的官方製造業景氣數據溫和擴張的結果，顯示在北京推出刺激措施支撐經濟後，製造業出現進一步回穩的跡象。

澳盛資深中國策略師刑兆鵬表示，中國的復甦主要是由出口帶動，買家急著下訂單，但國內需求依然疲弱。許多中國出口業者急著趕在美國和歐盟的關稅上路前，趕緊出貨至主要市場。

台灣11月製造業PMI從前月的50.2升至51.5，連八個月處在景氣榮枯分界50以上的景氣擴張區間，產量增幅與接單成長持續升溫，且業者預期客戶需求與銷量將於未來一年增加。

南韓PMI升至50.6，逆轉先前連兩個月下滑的頹勢，也較10月的48.3大幅改善。史坦普全球市場財智經濟學家巴提（Usamah Bhatti）表示：「這顯示南韓製造業營運環境重新改善…企業尤其受到國際需求支撐。」南韓上月新訂單為三個月來首見成長。新的出口訂單成長速度是7月來最快。

不過，日本11月製造業景氣以八個月來最快速度萎縮，PMI跌至49，為3月以來最低，原因是需求疲弱，使得工廠減少產出，反映半導體和汽車領域需求格外疲弱。新訂單繼續萎縮，但萎縮幅度較10月收斂。

在東南亞 地區，PMI顯示在印尼和馬來西亞的工廠活動持續萎縮，而在泰國和越南 的景氣擴張步調則放緩。

印度11月製造業PMI下滑至56.5，低於10月的57.5，反映景氣依然強勁擴張，但步調減緩，主要是面臨高通膨壓力。