我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陸生團清大校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢

澤倫斯基首曝停火條件 現有領土獲北約保護就結束熱戰

指中企傾銷 美初裁東南亞太陽能產品不公平銷售

記者陳湘瑾／即時報導
美國商務部29日初步裁定，從東南亞的太陽能進口以低於其生產成本的價格在美國不公平地銷售，並提議對此徵收高達271%的關稅。（圖／取自新華社）
美國商務部29日初步裁定，從東南亞的太陽能進口以低於其生產成本的價格在美國不公平地銷售，並提議對此徵收高達271%的關稅。（圖／取自新華社）

美國商務部當地時間11月29日初步裁定，從東南亞的太陽能進口以低於其生產成本的價格在美國不公平地銷售，並提議對此徵收高達271%的關稅。美國太陽能製造貿易委員會此前指責中國太陽能製造商在這些東南亞國家製造的產品大量傾銷，導致全球市場暴跌。

財聯社報導此次調查應美國太陽能製造商聯盟貿易委員會4月提交的請願書，該組織代表的公司包括福思第一太陽能、Hanwha Qcells USA Inc.和Mission Solar Energy LLC。

金融界報導，目前在美國安裝的大多數太陽能電池板都是在海外製造的，大約80%的進口來自美國商務部調查的四個東南亞國家。美國太陽能製造貿易委員會指責在馬來西亞、柬埔寨、越南和泰國設有工廠的中國大型太陽能電池板製造商向市場傾銷產品，導致全球價格暴跌。

東南亞國家是中國太陽能企業的必爭之地，中國多個頭部太陽能企業已陸續在東南亞地區建廠，例如建設太陽能組件生產的隆基股份、天合光能、晶澳科技和晶科能源等；建設太陽能輔材的福斯特、金晶科技、旗濱集團、海優新材等。

鈦媒體此前報導，歐美市場是海外最大的可再生能源需求市場，所以中國太陽能企業最初出海選擇在合作需求地就地建廠的模式。這一時期當地環境較為友好，例如美國的《通脹削減法案》（IRA），提供太陽能業鏈各環節企業大量補貼，並且歡迎中國太陽能企業投資建廠。不過近期美國政策不斷施壓，無論是中國製造的產品，還是東南亞地區製造的產品，在出口美國時都被重重設卡，關稅也在逐漸提高。

東南亞 商務部 關稅

上一則

不滿待遇 全球亞馬遜員工罷工示威

延伸閱讀

儘管川普老是恫嚇 中「出人意料」持續購入美大豆

儘管川普老是恫嚇 中「出人意料」持續購入美大豆
劍指華為、中芯 拜登再鍘中企「黑名單」最快下周公布

劍指華為、中芯 拜登再鍘中企「黑名單」最快下周公布
科學這回事／太空取得太陽能 冰島6年後開始接收

科學這回事／太空取得太陽能 冰島6年後開始接收
中國出口退稅率將從13%降至9% 光伏、電池搶出口

中國出口退稅率將從13%降至9% 光伏、電池搶出口

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
蛋價一旦上揚就很難回跌，而且會帶動蛋製品價格走升。（美聯社）

蛋價升至天花板 禽流感和假期需求是主因

2024-11-24 21:52
監管當局已批准歷來首家全天候24小時運作的證交所「24交易所」。（路透）

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

2024-11-28 00:35
投資專家說，美股轉跌，美債更具吸引力。 （美聯社）

現在才進場買美債 會不會太晚？

2024-11-28 08:10
一輛特斯拉電動車正在充電站充電。(路透)

要看特斯拉臉色？馬斯克若採「1動作」 中國車廠恐全被打趴

2024-11-27 00:10
資人擺脫了總統當選人川普徵收新關稅的威脅，美股上漲，史坦普500指數和道瓊工業指數躍升至新高。路透

投資人看破川普關稅煙幕 道指和史指躍升至歷史新高

2024-11-26 17:02

超人氣

更多 >
21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」
馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個