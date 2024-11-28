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OPEC+將政策會議延至12月5日 產量上調計畫可能推後

編譯季晶晶／綜合外電
石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）在延後於12月5日舉行的政策會議召開前，正在討論將原定於2025年1月開始的石油增產計畫延到2025年第1季。（路透）
石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）在延後於12月5日舉行的政策會議召開前，正在討論將原定於2025年1月開始的石油增產計畫延到2025年第1季。（路透）

消息人士周四對路透表示，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）正在討論將原定於2025年1月開始的石油增產計畫延到2025年第1季，並將在12月5日延遲舉行的政策會議之前就此及其他選擇方案進行進一步會談。

其中兩名消息人士表示，需要解決的問題包括今年6月達成的阿聯酋增產協議，當時商定2025年1月開始實施。

OPEC+ 約占全球石油產量的一半，該組織的目標是在2025年結束前逐步取消減產。然而，全球需求放緩和該組織之外的產量上升對這項產量上調計畫構成了障礙，並對拖累了油價。 

儘管該組織減少供應，但全球石油指標布蘭特原油今年以來基本維持在每桶70至80美元區間，周四交易價約為每桶73美元，9 月曾觸及69美元以下的2024年低點。

周四早些時候，OPEC+將下次產量政策會議從12月1日延至12月5日召開。OPEC表示，延遲會期將避免與其他事件發生衝突。

OPEC發表聲明說，波斯灣阿拉伯國家峰會將於12月1日在科威特城舉行，多位OPEC+部長計劃出席。

主要OPEC+部長在會議前進行了磋商。沙烏地阿拉伯能源部長、OPEC實際負責人阿卜杜拉齊茲親王周三在對哈薩克進行正式訪問期間與俄羅斯副總理諾瓦克和哈薩克能源部長薩特卡利耶夫（Almasadam Satkaliyev）進行了電話通話。

伊拉克、沙烏地阿拉伯和俄羅斯周二在巴格達舉行會談。 

石油 哈薩克 能源部

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