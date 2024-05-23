我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

泰勒絲演唱會帶動觀光 新加坡Q1經濟成長2.7%

編譯劉忠勇／綜合外電
泰勒絲帶動繁榮，反映在新加坡的經濟成長尤為明顯。(路透 )
泰勒絲帶動繁榮，反映在新加坡的經濟成長尤為明顯。(路透 )

拜美國流行樂天后泰勒絲演唱會帶動觀光所賜，新加坡今年第1季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長2.7%，高於分析師原料。

這個數字優於路透調查分析師原估的2.5%，也高於去年第4季的2.2%，其中第1季服務業產值年增3.9%，高於上一季的2%。同期製造業產值萎縮1.8%，主要反映電子業生產因汽車和工業晶片需求減弱而下滑。

同日，新加坡國際企業發展局公布，新加坡第1季貨貿較去年同期成長4.8%，扭轉去年第4季2.1%的頹勢。第1季非石油出口下滑3.4%，主要是非電子類外銷減弱所致。

貿工部常任祕書林明亮周四在簡報中說：「航空旅遊和觀光需求比預期更強的復甦，將持續支持航空和旅遊相關行業成長，以及面向消費者的行業。」他也指出，「金融和保險業的支付部門也將因遊客消費增加而受益」。

據新加坡旅遊局統計，新加坡第1季湧進435萬名遊客，比去年同期增加約50%。

泰勒絲不是唯一前來新加坡的超級巨星。英國的酷玩樂團（Coldplay）和英國歌手兼詞曲創作人紅髮艾德（Ed Sheeran）也分別在1月和2月來新加坡開演唱會。

不過，泰勒絲 3月在新加坡是「時代巡迴演唱會」唯一的東南亞站。新加坡金融管理局4月曾指出，就泰勒絲和酷玩樂團的演唱會而論，觀眾可能超過一半來自海外。

泰勒絲本月巡迴歐洲，也帶動當地的消費。美國銀行優先理財部門總裁Aron Levine接受彭博訪問時表示，美銀客戶本月在巴黎消費增加22%，泰勒絲5月9日至5月12日在法國首都演出，正是消費暴增的期間。

Levine說，接下來粉絲將追隨泰勒絲到倫敦、米蘭和維也納，歐洲各大城市也可以期待出現類似的成長。Levin說：「她將會帶動歐洲經濟。」

新加坡 泰勒絲 觀光

上一則

恒大汽車：遭地方部門要求退回獎勵補助2.7億

下一則

標普全球：供應鏈雖緩解 美國車齡12.6年再創新高

延伸閱讀

泰勒絲紅在哪？ 網友曝2特質超圈粉：美國樂壇第一人

泰勒絲紅在哪？ 網友曝2特質超圈粉：美國樂壇第一人
撞警車被捕 少女酷似泰勒絲 走紅網路

撞警車被捕 少女酷似泰勒絲 走紅網路
好萊塢隱形富豪 他們比阿湯哥、泰勒絲有錢好幾倍

好萊塢隱形富豪 他們比阿湯哥、泰勒絲有錢好幾倍
歌迷追泰勒絲演唱會太誇張 「嬰兒躺地板睡覺」照瘋傳

歌迷追泰勒絲演唱會太誇張 「嬰兒躺地板睡覺」照瘋傳

熱門新聞

英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
美國投資人正處於「遍地黃金」的少見完美投資環境。（路透）

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

2024-05-17 07:10
全球目前有15位資產突破1,000億美元的超級富豪，圖為排名第一的路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。(美聯社)

身價破千億美元的超級富豪全球共15位 排名第一是他

2024-05-17 01:19
台積電位於亞利桑納州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

2024-05-15 21:10
債券交易員再次懷疑美國聯準會今年是否真會降息兩次。(美聯社)

美債空頭重整旗鼓 債劵交易員再次懷疑FED今年會降息兩次

2024-05-21 22:05
近來全球股市高奏凱歌，20大股市中，14個指數都飆破史上最高紀錄。圖為紐約證券交易所交易大廳。(路透)

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

2024-05-18 22:48

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心