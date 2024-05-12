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澳洲訂2050年實現淨零碳排 仍將繼續開採天然氣

中央社／雪梨11日綜合外電報導

儘管澳洲仍致力於在2050年底前達成淨零碳排這項目標，澳洲執政的工黨（Labor）政府近期推出推動天然氣開發的戰略，強調這是關鍵亞洲貿易夥伴的需求。

路透報導，澳洲是世界上最大的液化天然氣（LNG）出口國之一，澳洲資源部長金恩（Madeleine King）表示，在全球轉向潔淨能源的過程中，「直至2050年及以後」都還需要天然氣。

她在發表政府推出的「未來天然氣戰略」（Future Gas Strategy）時表示：「很明顯，我們還需要繼續探勘、投資和發展天然氣產業，以支持澳洲和我們的出口夥伴邁向淨零排放，並避免天然氣供應短缺。」

澳洲去年供應的液化天然氣占全球貿易量約1/5，其中最大的專案由雪佛龍公司（Chevron）和伍德塞德能源集團（Woodside Energy Group）在西澳洲（Western Australia）營運，主要客戶為中國、日本和韓國。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，澳洲中間偏左政府為增加國內天然氣供應並壓低飆升的能源價格，採取了一系列短期措施但受到批評，政府隨後提出這一新戰略。

計畫中提出減少澳洲碳排的方法，包括租賃更多離岸海域來進行碳捕捉與封存（Carbon Capture and Storage, CCS）專案，同時鼓勵開發新氣田，並收緊現有租約中的「不使用就失去」條款。

此時，油氣巨頭伍德塞德和桑托斯（Santos）正因在澳洲西北部近海開發天然氣的計畫和環保人士針鋒相對；而較小型的企業則因為在北領地（Northern Territory）進行頁岩氣鑽探遭到反對。

金恩9日在「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review）的專欄中提到：「隨著現有的天然氣田漸漸枯竭，這項戰略也清楚指出，我們不能依賴過去的投資來應對未來數十年。」

「這意味著我們應承諾繼續探勘，並對外國投資保持開放態度，因為正是這些投資幫助這個產業發展得如此強盛。」

能源生產商對這項消息表示歡迎，但遭到再生能源提倡者和環保人士批評。

澳洲環保組織聯盟Lock the Gate的全國協調員佛林特（Carmel Flint）透過聲明表示，「未來天然氣戰略」推動了「魯莽的」開發計畫，「將對土地、水源和社區造成破壞」。

澳洲 天然氣 投資

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