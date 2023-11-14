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生成式AI領域火熱 星主權基金GIC建議加碼投資這些公司

編譯洪啟原／綜合外電
GIC執行長林昭傑表示，像微軟、字母及Meta等科技巨頭，均已開始透過既有顧客在生成式AI領域獲得「許多價值」。（路透）
GIC執行長林昭傑表示，像微軟、字母及Meta等科技巨頭，均已開始透過既有顧客在生成式AI領域獲得「許多價值」。（路透）

在生成式人工智慧（AI）領域蓬勃發展之際，主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）建議加碼投資大型科技公司，但不宜投資估值過高的新創科技公司。

英國金融時報（FT）報導，管理7,000億美元資產的GIC執行長林昭傑表示，像微軟、Google母公司字母及臉書母公司Meta等科技巨頭，已開始透過既有顧客在生成式AI領域獲得「許多價值」。

他接受FT專訪時說：「顧客已開始付費使用他們的服務。因此，實際上這是投資人加碼買進的絕佳時機」，但他也說，擁有AI商業模型的新創公司估值過高，「我們務必小心謹慎，切勿加入炒作行列，但更重要的是別失去對這個領域的興趣。」

生成式AI公司今年來已募資數十億美元，他們能利用相關技術在數秒內按照指令生成圖像和類似人類創作的文本。大型科技公司已預測AI能帶動營收成長，例如微軟正透過將AI導入產品取得早期優勢，受惠於微軟在ChatGPT開發商OpenAI持有的大量股份。

根據彭博資訊整理的資料，在GIC投資上市公司的520億美元中，有174億美元是投資科技硬體與半導體業。在上市科技公司中，當前最大投資部位是台積電（111億美元），美國外送平台DoorDash占21億美元，Sony和聯發科各占15.6億和12.5億美元。

GIC的AI投資組合包含：英國數據分析公司Quantexa、香港妙盈科技集團、美國AI軟硬體供應商SambaNova系統公司，以及美國與以色列合資創立的金融科技公司Pagaya Technologies。

此外，GIC和新加坡另一檔主權財富基金淡馬錫控股公司，都形容AI的發展潛力對商業是一大變革。

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