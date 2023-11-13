我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

資金外逃中東 投資人10月自沙國證券撤資創新高

編譯劉忠勇／綜合外電
外國投資人10月自布局沙烏地阿拉伯的美國證券基金撤資的規模創下歷史新高。（路透）
外國投資人10月自布局沙烏地阿拉伯的美國證券基金撤資的規模創下歷史新高。（路透）

外國投資人10月自布局沙烏地阿拉伯的美國證券基金撤資的規模創下歷史新高，因中東爆發數十年來最嚴重的衝突，動搖當地親商的投資環境。

LSEG彙整數據顯示，iShares MSCI沙烏地阿拉伯 ETF在10月淨流出規模創歷史最高的2億美元，較10月初持有部位減少20%。

由於投資人擔心局勢不穩，布局卡達、阿拉伯聯合大公國和以色列股票的ETF也遭遇賣壓，本月資金流動也持續低迷。

Verisk Maplecroft中東和北非地區首席分析師Torbjorn Soltvedt說：「資本外逃常經是無差別的，未必是反映每個國家的基本面。因此很明顯，現在整個地區的風險都在增加，我們也看到了負面影響。」

追蹤iShares MSCI卡達ETF在10月流出770萬美元，而iShares MSCI阿拉伯聯合大公國ETF流出275萬美元。

自10月7日哈馬斯武裝分子發動突襲以來，追蹤以色列股市的ETF，如iShares MSCI以色列ETF 、ARK以色列創新科技ETF和BlueStar以色列科技ETF，淨流出規模介於250-930萬美元之間。

追蹤波灣國家的ETF同期流出規模遠超大多數新興市場，而以色列的資金流出量也高於平均水準。

不過，以色列貨幣謝克爾已經扳回頹勢，以色列債券也已反彈。大多數海灣國家的債券幾乎沒有受到衝突的影響。

Union Investment經理人Sergey Dergachev指出，中東地區的動盪並沒有拖累當地新債發行的腳步，「有意思的是，並沒有出現對危機蔓延風險的明顯顧慮」。不過他也指出，自以哈開戰以來，以色列並未發行公司債。

以色列 投資 債券

上一則

日經：美打擊新疆棉 其他國家也被捲入

延伸閱讀

以軍為何要攻占西法醫院？ 極具戰略意義 為哈瑪斯政軍要地

以軍為何要攻占西法醫院？ 極具戰略意義 為哈瑪斯政軍要地
加薩苦難未止 以色列對西岸巴勒斯坦人暴力加大

加薩苦難未止 以色列對西岸巴勒斯坦人暴力加大
反企業反汙染反挺以色列 APEC峰會在即 各路抗議團體聚灣區示威遊行

反企業反汙染反挺以色列 APEC峰會在即 各路抗議團體聚灣區示威遊行
接管加薩問題 美、以分歧加深 德總理反對「立即」停火

接管加薩問題 美、以分歧加深 德總理反對「立即」停火

熱門新聞

給電動車充電有很多學問。（路透）

電動車很方便 但充電仍讓人頭大

2023-11-05 21:00
30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
Costco在南韓18間賣場營業額處於停滯，顯然已被14間賣場的台灣給超越。（路透）

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了 顯然已被台灣超越

2023-11-08 04:08
中國減持美債創新低，外界解讀是為護盤人民幣。（路透）

中國持美債創新低…10年減少高達40％ 網狂喜：多拋一點我要買便宜

2023-11-07 19:23
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」