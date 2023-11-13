資金外逃中東 投資人10月自沙國證券撤資創新高

外國投資人10月自布局沙烏地阿拉伯的美國證券基金撤資的規模創下歷史新高。（路透）

外國投資 人10月自布局沙烏地阿拉伯的美國證券基金撤資的規模創下歷史新高，因中東爆發數十年來最嚴重的衝突，動搖當地親商的投資環境。

LSEG彙整數據顯示，iShares MSCI沙烏地阿拉伯 ETF在10月淨流出規模創歷史最高的2億美元，較10月初持有部位減少20%。

由於投資人擔心局勢不穩，布局卡達、阿拉伯聯合大公國和以色列 股票的ETF也遭遇賣壓，本月資金流動也持續低迷。

Verisk Maplecroft中東和北非地區首席分析師Torbjorn Soltvedt說：「資本外逃常經是無差別的，未必是反映每個國家的基本面。因此很明顯，現在整個地區的風險都在增加，我們也看到了負面影響。」

追蹤iShares MSCI卡達ETF在10月流出770萬美元，而iShares MSCI阿拉伯聯合大公國ETF流出275萬美元。

自10月7日哈馬斯武裝分子發動突襲以來，追蹤以色列股市的ETF，如iShares MSCI以色列ETF 、ARK以色列創新科技ETF和BlueStar以色列科技ETF，淨流出規模介於250-930萬美元之間。

追蹤波灣國家的ETF同期流出規模遠超大多數新興市場，而以色列的資金流出量也高於平均水準。

不過，以色列貨幣謝克爾已經扳回頹勢，以色列債券 也已反彈。大多數海灣國家的債券幾乎沒有受到衝突的影響。

Union Investment經理人Sergey Dergachev指出，中東地區的動盪並沒有拖累當地新債發行的腳步，「有意思的是，並沒有出現對危機蔓延風險的明顯顧慮」。不過他也指出，自以哈開戰以來，以色列並未發行公司債。