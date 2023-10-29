以巴戰火延燒投資人不安 分析師：油價衝上100美元機率不大

以色列坦克及部隊28日進入加薩，地面掃蕩即將展開。以色列軍方向尚留在加薩北部的巴勒斯坦人發布最後通牒，要他們立即離開當地。(歐新社)

以色列 總理內唐亞胡宣布在加薩 走廊的戰事進入第二階段，持續擴大對加薩地區的地面攻勢，警告將會有「漫長而艱難」的戰爭，以國29日更表示已攻擊黎巴嫩境內的上百個真主黨目標，推升以巴戰事將擴大為更廣泛中東衝突的憂慮，使投資人益加不安，也可能加重航空、郵輪及科技業前景所面臨的壓力。

內唐亞胡28日宣布，對加薩走廊的戰爭第二階段已開始，實質宣告開始發動地面攻勢，展開陸海空三方攻擊，占領加薩走廊北部大片地區，並切斷加薩地區的電話和網路通訊。加薩居民形容28日晚間的砲擊、轟炸火力為開戰以來最猛烈，230萬被圍困的當地人大致與世界隔離。

以軍29日更擴大進攻，以戰機轟擊超過450個軍事目標。加薩走廊對外通訊29日局部恢復，當地通訊部表示約三分之一的相關基礎設施都已被以色列摧毀。沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等國則譴責以巴局勢升高，支持哈瑪斯和其他地區武裝團體的伊朗則表示，以色列最近的行動「可能迫使所有人採取行動」，但未明確說明。

更令人憂心的，是以色列國防軍29日表示，攻擊黎巴嫩境內的真主黨目標，以回應以國北方邊境稍早遭遇的三起火箭攻擊。

中東股市反應29日盤中大致平靜，以色列TA-35指數一度上漲1%，沙烏地阿拉伯Tadawul所有股票指數收漲0.8%。

Gavekal分析師團隊表示，中東局勢在近期嚴重到足以摧毀全球金融市場的機率、甚至推升國際油價 到每桶100美元的機率，依然很低，「以色列和哈瑪斯的衝突會升高到更廣泛中東戰爭的機率，還是很低」，「當地的所有其他國家都有避免衝突擴大的誘因，包括真主黨，雖然真主黨已發射飛彈到以色列掌控的地區，迄今仍遵循限制傷亡的交戰規範」。

不過，最新發展勢必會在高利率已衝擊全球股市的同時，加劇投資人憂慮。凱投宏觀分析師團隊已表示，國際油市對這場衝突的反應迄今「不大」，也就是說，若有其他中東國家加強參與衝突的跡象，可能導致油價大漲。

此外，在以色列有營運或經商據點的企業，財務展望都已感受到這場衝突的影響，因為動盪的影響範圍擴及廣告資金、旅遊業及供應鏈。美國航空、聯合航空及達美航空都趕忙調整航班，原定造訪以色列的郵輪行程也受波及，Snap表示，大量品牌導向的廣告活動都在戰事開打後喊停。