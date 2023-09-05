我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

美墨偷渡「有攻略」？ 蛇頭上網賣1萬元

賓士新電動車叫陣特斯拉

編譯季晶晶、陳律安／綜合報導
圖為賓士在2023年慕尼黑車展前，展示E400e 4Matic。 （路透）
圖為賓士在2023年慕尼黑車展前，展示E400e 4Matic。 （路透）

德國豪華車大廠賓士3日發表一款單次充電即可行駛750公里（466英里）的電動概念車，續航力超過市面上美國電動車特斯拉（Tesla）的所有車款，包括改版後的新Model 3，與特斯拉較勁的意味濃厚。

這款接近量產的賓士CLA概念車，配備的電池系統只需充電15分鐘就能增加400公里的續航里程，預計2025年左右投產。該公司技術長薛佛3日在慕尼黑國際車展（IAA）前受訪表示：「我們將車提升到新層次。」

德國同業寶馬（BMW）2日也展示Vision Neue Klasse概念車，展現旗下最新的電動車平台Neue Klasse，相關產品同樣預計2025年投產。

德國豪華車雙雄推出專為電動車打造的新平台，有別於以往可兼容燃油車和油電車的車輛架構。Bernstein Research資深研究分析師羅斯卡表示，雖然賓士與BMW可藉此大幅拉近與特斯拉和中國車廠的距離，但差距無法完全弭平。

賓士CLA概念車缺乏EQS和EQE的弓形車頂線條。儘管EQS和EQE低矮的車頂更符合空氣動力學設計，增加續航里程，但這種設計也降低了後座車艙的高度。這在中國大陸市場是個缺點，因為當地的富裕客戶是後座型買家。

賓士正努力抵禦特斯拉，並提振在中國大陸令人失望的銷售，愈來愈多大陸消費者選擇比亞迪和蔚來等本土品牌電動車，它們更擅長使用合乎當地喜好的軟體來生產汽車。賓士已調降在部分電動車款的價格，現面臨增強產品陣容的壓力。

IAA定5日正式揭幕，各家車廠在4日的媒體日上展示自家成果，其中亞洲廠商更是展現強烈的企圖心，約41%的參展廠商總部在亞洲，其中陸廠數量大增逾一倍。比亞迪展示瞄準歐洲市場的新款電動車，包括Seal U小型休旅車和Seal轎車。小鵬汽車也說，將於2024年揮軍德國市場，可能先推出運動轎車P7和休旅車G9。

雷諾執行長德梅奧表示：「在電動車供應鏈方面，中國極具競爭力…我們需要迎頭趕上。」該公司準備推出Scenic新款電動車。

電動車 概念車 特斯拉

上一則

碧桂園銷售額 8月大減逾7成

下一則

吉利汽車攻房產 將加蓋員工宿舍

延伸閱讀

特斯拉中國：上海儲能超級工廠將開建 產品主要出口

特斯拉中國：上海儲能超級工廠將開建 產品主要出口
中國電動車大軍壓境 專家：將分食歐洲市場大餅

中國電動車大軍壓境 專家：將分食歐洲市場大餅
中國車市「金九銀十」 再掀價格戰 特斯拉最高降價3萬美元

中國車市「金九銀十」 再掀價格戰 特斯拉最高降價3萬美元
特斯拉獲聯邦補助 充電網進度領先

特斯拉獲聯邦補助 充電網進度領先

熱門新聞

華為宣布預售新手機Mate 60 Pro，已引發美國暗自關切：美方針對華為所設的各種制裁是否未能阻止中國關鍵技術升級。圖為華為在上海的一家店，8月31日外牆螢幕主打Mate 60新手機。（歐新社）

美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？

2023-09-03 01:54
Mate 60 Pro幾乎一上架即銷售一空，可見產量相當有限。（歐新社）

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

2023-09-04 09:12
愈早開始儲蓄，對存退休金愈有幫助。（美聯社）

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

2023-09-02 07:35
上海一家華為門市8月31日已正式展出Mate 60 Pro新機。（歐新社）

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

2023-09-03 05:29
華為新手機Mate60 Pro採用的手機晶片引發外界關注。（網路照片）

華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？

2023-09-03 10:51
未婚伴侶共同買房有些重點要記住。（Business Wire）

首購族買房 未婚伴侶占18% 其中蹊蹺要留心

2023-09-03 23:01

超人氣

更多 >
搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命

搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命
華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風