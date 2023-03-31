分析師估亞洲半導體股Q2繼續上漲 生成式AI題材點火

分析師認為，亞洲半導體類股第2季可望有更多上漲空間。（路透）

分析師認為，亞洲半導體類股第2季與之後可望有更多上漲空間，延續第1季寫下2020年來最佳單季表現的行情，理由是ChatGPT等生成式AI 服務大爆發，加上晶片 供應過剩的局面有望結束，將提振晶片銷售。

彭博資訊報導，彭博亞太半導體指數 今年來上漲17% ，邁向2020年第4季大漲34%以來最佳單季表現，表現也比MSCI亞太指數整體大盤來得好，一掃先前連四季落後大盤的頹勢。值得注意的是，亞洲半導體股仍落後於費半指數的表現，可望還有補漲的空間。

關於全球半導體市場落底的預期已帶動全球晶片股大漲，美國記憶體大廠美光對市況的最新看法也支撐這一觀點。此外，生成式AI題材帶動亞洲半導體股首季的漲勢。例如銷售測試設備的日本愛德萬測試公司（Advantest）今年來股價大漲47%，逼近20多年前網路泡沫時期創下的歷史高點。

在SmartKarma平台發表文章的分析師基亭（William Keating）表示：「我們正接近當前半導體低迷時期的谷底，預期2023年下半年逐步重返成長。」他說，AI相關硬體仍只在初期階段，「瓶中精靈要出來了，不會再回去了」。

印度William O’Neil分析師庫馬表示：「亞洲半導體股不僅受惠於AI相關需求，也受惠於中國大陸重新開放的催化因素。」但他警告說，晶片股的估值可能日益緊繃，亞洲半導體目前本益比在19倍，接近過去十年的高峰範圍，因此，若AI的發展出現任何雜音，都可能讓營收期望落空。

三菱日聯國際投信首席基金經理人友利啟明表示：「對ChatGPT的期望升溫，正拉抬對高階半導體的需求。如果見到更多證據，我相信將見到進一步大漲行情。」