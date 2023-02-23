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ChatGPT預告AI搶白領工作？克魯曼：將帶來經濟大震撼

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。 （路透）
紐約時報專欄作家克魯曼。 （路透）

最近聊天機器人ChatGPT爆紅，掀起關於人工智慧（AI）未來發展方向及其影響的諸多討論。紐約時報專欄作家克魯曼日前接受訪問時也就此議題發表看法。他認為，AI很可能帶來重大經濟震撼，尤其許多白領工作者的飯碗可能受到影響。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼日前接受紐時Ezra Klein Podcast節目專訪時說：「我認為，這很可能是一股重大的經濟震撼。」他指出，有許許多多的白領工作，涉及可能被AI取代的事務。至於這股經濟震撼究竟是好是壞，此刻尚未完全明朗化。

機器取代勞力 往例不勝枚舉

但可確定的是，機器取代勞力由來已久，昔日被視為唯獨人力可勝任的工作，許多到頭來都逐漸「機械化」了，往例不勝枚舉。

例如，19世紀英國反抗紡織工業化的社運人士盧德主義者（Luddites），多半是技術純熟的紡織工人，他們擔心動力織布機讓他們的謀生技能變得毫無用處。又如美國煤礦業，1948年僱用約50萬人，但這些工作到21世紀初已消失殆盡，因為露天開採和山巔移除採礦技術興起，所需礦工人數隨之大減。

這回不同：AI將取代一些知識性工作

克魯曼另在去年底一篇紐時專欄中指出，ChatGPT熱潮凸顯的AI技術進步，可能顯示這回發生的事有所不同。

以往，新技術取代的通常是勞力工作，也就是「機器取代肌肉」。一方面，工業機器人取代了一成不變的裝配線工作；另一方面，社會對知識工作者的需求日增，這些人從事的是「非重複性的問題解決任務」。

AI已有取代白領勞工的本領

但現在問題是：倘若機器能接手一大部分所謂的「知識性工作」，情況會變成怎樣？

去年底研究公司OpenAI推出ChatGPT聊天機器人程式，在科技圈引起轟動，因為這款AI程式能以自然語言與使用者進行人模人樣的對話。你可提出問題或要求，並迅速獲得回應，而且答覆既清楚甚至提供豐富的資訊。

克魯曼指出，科技日新月異，以致不久前被視為唯獨人類能勝任的勞務，如今已可交由科技代勞，ChatGPT只是最新一個例子罷了。但這一回，AI似乎不僅能取代人力，取代的還是受過良好正式教育的人力。

AI不再只是笑話

舉例來說，機器翻譯結果曾經笑話百出，如某個廣為流傳的俄文翻英文笑話所示：原意是「精神上願意，肉體上無能為力。」（"the spirit was willing, but the flesh was weak"的直譯，意譯為「心有餘而力不足），結果機器譯成俄文變成「伏特加很好，但肉腐敗了。」（"the vodka was good, but the meat was spoiled.”）。如今，翻譯程式也許還不能產生優美的文學，但就許多實用用途而言已堪用。其他許多領域的情況也是如此。

克魯曼認為，常有人說，AI人工智慧稱不上是「智慧」，機器要聰明到真的有創意或提供深刻的見解，還有漫漫長路要走。但話說回來，人類就真的有創意或有真知灼見嗎？據他所知，許多在學術期刊上發表的論文，能否達到上述條件，大有疑問。

經濟震撼有好有壞

這意味著，相當多的知識性工作可能真的被取代。那麼，這會帶來多大的經濟震撼？

一個答案是：「難以確切預測AI將如何影響知識工作者需求，因為要視產業和特定工作任務而定。不過，在一些情況下，AI和自動化在執行某些知識性任務上，是可能比人類更有效率，這可能降低對一些知識工作者的需求。這類任務可能包括：數據分析、研究和撰寫報告。不過，值得注意的是，AI和自動化也可能為知識工作者創造新的工作機會，特別是在跟AI開發與部署相關的領域。」

請注意，上面這段文字是ChatGPT自動生成的回覆，回應「AI如何影響知識工作者需求？」的問題。

克魯曼的評語是，ChatGPT的回覆儘管在遣詞用句上仍有可挑剔之處，也未確切說明為什麼整體而言，不至於對總就業構成衝擊，但已經寫得比許多人好，包括一些自以為聰明的人士。

結論

長期而言，一如昔日的傳統產業，知識產業生產力可望提升，使社會更富庶並改善民眾生活（除非AI超級電腦把人類全殺光了）；但長期來說，世人都將化為塵土，死前也有一些人可能遭遇失業，或所得與已付出的高昂學費相比低得不如預期。

新科技淘汰不再被認為必要的工作，是沛然莫之能禦的趨勢。這種趨勢擋也擋不住，一旦機器果真搶走許多人的飯碗，政府應採取行動減輕衝擊，確保受影響的勞工不致挨餓受凍或缺乏健康保險。這些行動雖不能挽回隨工作消失而失去的尊嚴，但至少能盡力限縮痛苦。

AI 克魯曼 ChatGPT

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