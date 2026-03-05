戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

中東戰火延燒，美股卻沒崩，專家還看好3月將迎來轉機。（路透）

中東戰火延燒，油價飆升、金價上漲，全球避險情緒升溫，但美股並未大幅崩跌。為什麼呢？分析人士指出，投資人仍聚焦企業獲利與成長前景，戰事目前尚未改變市場基本面。

首先，歷史經驗顯示地緣政治衝突往往短空長多。Carson Group回測過去85年間40起重大地緣政治事件，從二戰德國入侵法國到2024年4月伊朗攻擊以色列，發現史坦普500指數在事件發生後一個月平均下跌0.9%，但六個月後平均上漲3.4%。首席市場策略師Ryan Detrick指出，多數地緣政治危機從市場角度看，通常會在半年內被消化。

其次，3月20日是季度「三巫日」。Citadel估計，將有大約5兆美元名目價值的衍生性商品到期，約占未平倉部位的35%。昔日高盛知名策略師、現任Citadel策略師Scott Rubner分析，隨著合約結算，做市商調整避險部位，可能為股市帶來上行動能。

第三，散戶「逢低買入」仍是撐盤的重要力量。Vanda Research指出，今年以來，散戶在美股下跌日的買入力度是上漲日的2.5倍。1月散戶資金流入創下單月紀錄，2月仍維持高檔。

再者，美國近期開始退稅。因川普政府稅改政策，退稅總額預期將格外龐大，部分資金可能流入股票等風險資產；加上歷史數據顯示3月與4月通常是股市表現較佳的月份，這筆「活水」可能成為下一波助力。

Rubner並指出，目前選擇權市場對下跌避險的需求極高，但極端持倉往往預示行情可能逆轉。當所有人都忙著避險時，任何好消息都可能觸發交易者了結避險倉位，創造出上行壓力。