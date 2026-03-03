我的頻道

戰事燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊打無人機消耗戰

丈夫面前回應婚外情 諾姆批眾院是小報垃圾

Anthropic 傳年化營收逼近200億元 與國防部衝突埋隱憂

編譯黃淑玲／綜合外電
美國國防部（戰爭部）日前將Anthropic列為「供應鏈風險」，引發雙方爭端。 (路透)
美國國防部（戰爭部）日前將Anthropic列為「供應鏈風險」，引發雙方爭端。 (路透)

彭博新聞引述知情人士報導，人工智慧（AI）新創公司Anthropic依據目前業績表現推估，正朝向將年化營收接近200億美元的方向邁進。這金額是去年底營收推算規模的兩倍以上，顯示這家AI公司在近期與五角大廈發生衝突之前，維持著高速成長。

要求匿名的消息人士向彭博透露，公司近期的年化營收已突破190億美元，遠高於2025年底的90億美元，也較數周前的大約140億美元大幅成長。營收推算規模的成長，主要來自市場採用Anthropic AI模型與產品的力道強勁。

Anthropic目前估值已達3,800億美元 。公司今年動能強大，包括程式設計輔助工具Claude Code等多項產品，因能協助複雜任務自動化而爆紅。

可是，最近與五角大廈（美國國防部）的衝突，已為Anthropic的業務前景投下變數。

美國國防部長赫塞斯上周五宣布Anthropic是個「供應鏈風險」，通常是敵對國家的企業才會被列為具有供應鏈風險企業。雙方緊張的原因是，Anthropic要求限制五角大廈將其 AI技術用於監控與自主武器領域。

赫塞斯這項宣布，不僅切斷Anthropic對美國政府的銷售管道，也可能影響與眾多其他企業的生意往來。

曾協助制定川普政府AI行動計畫的前白宮顧問Dean Ball，將此五角大廈對付Anthropic的舉動，形容為「試圖進行企業謀殺」。Anthropic則回應稱國防部的決定「在法律上站不住腳」，並表示準備「在法院挑戰任何供應鏈風險認定」。

五角大廈的「供應鏈風險」宣布，對Anthropic向企業客戶銷售的長期影響仍待觀察。不過目前，公司在一般用戶市場的吸引力持續上升。Anthropic的主要應用程式近日登上蘋果（Apple）裝置下載排行榜首位，顯示在與五角大廈對峙期間，公司反而贏得一波個人用戶的支持熱潮。

近幾日需求大增 聊天機器人Claude當機

遭國防部停用 Anthropic執行長：堅守2底線但仍希望能合作

Anthropic拒鬆綁軍用AI 川普下令聯邦機構停用

若核彈襲美Claude可否協助擊落？傳Anthropic執行長回答激怒五角大廈

