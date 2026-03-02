輝達H200對中出口再受限？美傳將設單一中企採購上限7.5萬枚

輝達H200晶片。（取材自輝達官網）

美國官員正評估，是否限制輝達 （Nvidia）向單一中國企業出口人工智慧加速器的數量。政策若拍板定案，這家晶片製造商重返中國這個關鍵市場的努力將面臨更多障礙。

知情人士透露，川普政府已探討，將每家中國企業可購買輝達H200晶片的上限設在7.5萬枚。同時，超微（AMD）功能相近的MI325晶片也將併入客戶配額計算。這類加速器是當前AI競逐的核心資源，主要用於訓練與運行人工智慧模型。

消息人士指出，對中國的總出貨量理論上仍可能達到100萬枚，也就是川普團隊先前在監管程序中設定的總量上限。但目前多數申請集中在少數幾家中國科技巨擘手中，若採單一客戶限購機制，這些企業合計可能僅取得數十萬枚。每家7.5萬枚的配額，還不到阿里巴巴與字節跳動等私下向輝達表達的購買意願的一半。

AMD與負責審核出口許可的美國商務部工業與安全局拒絕評論。輝達尚未回應置評請求。阿里巴巴與字節跳動在非上班時間未予回覆。

輝達何時、以及能在多大程度上重返中國這個最大市場，本就充滿不確定性。若再增設單一客戶購買上限，情況會更複雜。這家全球市值最高的公司上周坦言，仍然沒有來自中國資料中心的營收，而且即便美方放行，也不知道北京是否核准進口。迄今為止，華府 僅批准了少量H200出口。

前景很大程度將取決於美國總統川普數周後與中國國家主席習近平 會面的成果。熟悉籌備情況的人士透露，川普希望就向中國非軍事企業出口H200達成某種協議。白宮對此暫未置評。

鑒於華府已將或計畫將中國四大科技公司中的三家列為中國軍企，目前尚不清楚川普團隊在核發許可時會如何處理這個情況。美國商務部工業與安全局拒絕置評。