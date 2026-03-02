我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美食專欄作家品嘗後評比 大推六款好市多科克蘭起司

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

史坦普500收平 無懼中東戰火 AI與能源股助大盤收復跌幅

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約證交所交易員。（路透）
紐約證交所交易員。（路透）

美國股市周一（2日）收盤持穩，史坦普500指數基本持平，在美國與以色列對伊朗實施空襲引發全球市場動盪後，投資人在震盪交投中積極逢低買入，AI相關類股出現強勁買盤，油價走高也帶動能源股上漲，幫助大盤收復稍早的跌幅。

道瓊工業指數2日收盤下跌0.15%，收48,904.78點；史坦普500指數上漲0.04%，收6,881.60點；那斯達克指數 上漲0.36%，收22,748.86點。

費城半導體指數上漲38.99點，漲幅0.48%，報8,137.36點。

能源、科技和國防類股上漲抵銷其他類股跌幅。

F/m Investments執行長莫里斯表示，投資者對美國市場的信心，以及對AI推動生產力提升的樂觀預期，抵銷對油價飆升和地緣政治動盪的擔憂。

莫里斯指出，由於美國市場高度集中於科技類股，「中東局勢整體上對一般美國股票的影響有限」，「除非油價漲到每桶100美元，這會成為情緒觸發點，否則我認為普通市場參與者不會被這場衝突所動搖。」

上周末美以聯手對伊朗發動空襲，擊斃德黑蘭最高領袖哈米尼，引發全球市場震盪。油價飆升，多數海外股市指數收跌。

美國投資人在早盤拋售後開始抄底買進，顯示認為中東衝突對市場的影響有限。

Smead Capital Management創始人兼董事長史密德表示：「市場參與者認為這只是暫時的，石油方面的問題將會消失。」

衝突初期推升了國防類股價與能源價格，同時打壓旅遊及對利率敏感的板塊。隨後投資者轉向科技股，並開始評估中東衝突的持續時間，及其對通脹和美聯儲政策的潛在影響。

史密德指出，投資人正回歸熟悉的高績效股票，如輝達（Nvidia）等科技七雄及國防類股，「當人們感到恐懼時，就會回歸安全領域」。

輝達上漲3%，微軟上漲1.5%，逆轉上月的大幅跌勢。這些漲幅幫助史坦普500指數和那斯達克指數跌幅收斂，此前兩者在盤中一度觸及兩周低點。

能源企業利潤隨油價上漲而攀升，股價表現優於大盤；而旅遊和航空股大跌，因航班取消、航空燃油成本上升，以及中東地區大面積關閉領空。

達美航空和聯合航空均下跌逾2%，對油價敏感的郵輪股如Carnival重挫7.6%，挪威郵輪暴跌超過10%。

中東多處油氣設施停產。美國原油結算上漲6%，報每桶71.23美元，盤中一度上漲12%。布蘭特原油結算報每桶77.74美元，上揚6.68%。

國防類股也獲得提振，道瓊美國國防指數收盤上漲。

美國總統川普向CNN表示，「衝擊波」尚未到來，儘管部分中東國家正游說美國盟友迅速結束戰爭。

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley表示，股市指數收平顯示投資者低估伊朗衝突的市場風險，尤其是在近期其他不利因素令股市承壓的情況下。

被稱為「恐慌指數」的CBOE波動率指數（VIX）走高，大漲近8%，至21.44點。

Cboe Global Markets衍生品市場情報主管Mandy Xu表示，「在美以周末對伊朗發動襲擊後，各類資產的隱含波動率均上升。」

世報陪您半世紀

油價 哈米尼

上一則

中東至中國超大型油輪日租金飆上42.4萬美元天價 卻難成交

下一則

輝達H200對中出口再受限？美傳將設單一中企採購上限7.5萬枚

延伸閱讀

中東大亂 還有什麼可買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎

中東大亂 還有什麼可買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎
AI焦慮和信用風險仍籠罩市場 美科技股川普關稅風暴來最重月線頹勢

AI焦慮和信用風險仍籠罩市場 美科技股川普關稅風暴來最重月線頹勢
PPI太高嚇壞投資人…道瓊重挫逾600點Netflix逆勢勁揚11%

PPI太高嚇壞投資人…道瓊重挫逾600點Netflix逆勢勁揚11%
史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮

史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮

熱門新聞

人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透

人行出手了 人民幣兌美元終結連升

2026-02-27 09:35
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
Al時代來臨，組織的「數位思維」越趨扎實，內部的「信任地基」卻越顯空洞。（業者提供）

AI 時代來臨 專家預警：恐掀起集體的「安靜離職」2.0版

2026-02-28 09:33
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50

超人氣

更多 >
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖
女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？