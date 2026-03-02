史坦普500收平 無懼中東戰火 AI與能源股助大盤收復跌幅

紐約證交所交易員。（路透）

美國股市周一（2日）收盤持穩，史坦普500指數基本持平，在美國與以色列對伊朗實施空襲引發全球市場動盪後，投資人在震盪交投中積極逢低買入，AI相關類股出現強勁買盤，油價 走高也帶動能源股上漲，幫助大盤收復稍早的跌幅。

道瓊工業指數2日收盤下跌0.15%，收48,904.78點；史坦普500指數上漲0.04%，收6,881.60點；那斯達克指數 上漲0.36%，收22,748.86點。

費城半導體指數上漲38.99點，漲幅0.48%，報8,137.36點。

能源、科技和國防類股上漲抵銷其他類股跌幅。

F/m Investments執行長莫里斯表示，投資者對美國市場的信心，以及對AI推動生產力提升的樂觀預期，抵銷對油價飆升和地緣政治動盪的擔憂。

莫里斯指出，由於美國市場高度集中於科技類股，「中東局勢整體上對一般美國股票的影響有限」，「除非油價漲到每桶100美元，這會成為情緒觸發點，否則我認為普通市場參與者不會被這場衝突所動搖。」

上周末美以聯手對伊朗發動空襲，擊斃德黑蘭最高領袖哈米尼 ，引發全球市場震盪。油價飆升，多數海外股市指數收跌。

美國投資人在早盤拋售後開始抄底買進，顯示認為中東衝突對市場的影響有限。

Smead Capital Management創始人兼董事長史密德表示：「市場參與者認為這只是暫時的，石油方面的問題將會消失。」

衝突初期推升了國防類股價與能源價格，同時打壓旅遊及對利率敏感的板塊。隨後投資者轉向科技股，並開始評估中東衝突的持續時間，及其對通脹和美聯儲政策的潛在影響。

史密德指出，投資人正回歸熟悉的高績效股票，如輝達（Nvidia）等科技七雄及國防類股，「當人們感到恐懼時，就會回歸安全領域」。

輝達上漲3%，微軟上漲1.5%，逆轉上月的大幅跌勢。這些漲幅幫助史坦普500指數和那斯達克指數跌幅收斂，此前兩者在盤中一度觸及兩周低點。

能源企業利潤隨油價上漲而攀升，股價表現優於大盤；而旅遊和航空股大跌，因航班取消、航空燃油成本上升，以及中東地區大面積關閉領空。

達美航空和聯合航空均下跌逾2%，對油價敏感的郵輪股如Carnival重挫7.6%，挪威郵輪暴跌超過10%。

中東多處油氣設施停產。美國原油結算上漲6%，報每桶71.23美元，盤中一度上漲12%。布蘭特原油結算報每桶77.74美元，上揚6.68%。

國防類股也獲得提振，道瓊美國國防指數收盤上漲。

美國總統川普向CNN表示，「衝擊波」尚未到來，儘管部分中東國家正游說美國盟友迅速結束戰爭。

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley表示，股市指數收平顯示投資者低估伊朗衝突的市場風險，尤其是在近期其他不利因素令股市承壓的情況下。

被稱為「恐慌指數」的CBOE波動率指數（VIX）走高，大漲近8%，至21.44點。

Cboe Global Markets衍生品市場情報主管Mandy Xu表示，「在美以周末對伊朗發動襲擊後，各類資產的隱含波動率均上升。」