本周開盤前 五件國際事不可不知

以色列和美國1日繼續對伊朗發動空襲，德黑蘭市區冒出濃煙。（路透）

中東戰事升溫，投資人湧向避險資產，推升美元走高，能源和國防股也成為市場焦點。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美元走升

投資人嚴陣以待，準備迎接紐約時間開盤的股、債和能源市場。

初步跡象顯示市場正避險。早盤交易中，美元急漲，瑞郎兌主要貨幣走升，而澳幣率風險貨幣下跌。澳洲和紐西蘭公債在開盤時隨之上揚。截至清晨，歐元下跌0.3%，報1.1774美元；日圓變動不大，報155.99日圓兌1美元；澳幣下跌1.2%，報0.7033美元。

沙烏地阿拉伯和埃及股市周日跌逾2%，比特幣 則在紐約時間下午5點變動不大。美股、美國公債、原油和黃金期貨預計將於紐約時間下午6點開盤，屆時將能一窺投資人情緒的整體走向。

川普：實現他的目標前不會罷手

川普說，美軍將持續轟炸伊朗 ，直到實現他的目標為止；他也承認，美方人員傷亡「恐怕還會增加」。

川普周日證實，伊朗最高領袖哈米尼 已經死亡，並說美國和以色列轟炸了伊朗境內數百個目標，包括革命衛隊設施和防空系統。川普呼籲伊朗軍警投降，「以換取完全豁免，否則將面臨必死無疑的下場」。

波斯灣入口附近有三艘船隻遭到攻擊。阿布達比和杜拜證券交易所周一和周二將休市。伊朗飛彈擊中特拉維夫的建築物，沙烏地阿拉伯、卡達、巴林和科威特則攔截了飛彈。此外，杜拜一座貨櫃港遭到攻擊，該地區數百個航班被迫取消。

中東戰事升溫 航運業者繞道、全球物流鏈恐受阻

伊朗已表示無意關閉荷姆茲海峽，但當地航運在周末幾乎全面停擺。沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國可以透過管線改道運送部分石油，但科威特、卡達和巴林別無選擇，只能使用此航道。

在美以聯盟和伊朗的軍事衝突擴大之際，全球各大貨櫃航運業者紛紛調整航線以避開波斯灣，全球貿易勢必大受干擾。

全球最大貨櫃航運商地中海航運（MSC）已停止接受中東貨運訂單，排名第二的馬士基（A.P. Moller-Maersk）和赫伯羅特（Hapag-Lloyd）則暫停所有行經荷姆茲海峽的航線。

AI 焦慮和信用風險仍籠罩市場 美科技股川普關稅風暴來最重月線頹勢

美國股市周五下跌，投資人擔心地緣政治衝突和私募信用出狀況，加上對人工智慧（AI）的疑慮未解，避險心理彌漫市場。由於通膨數據高於預期，下周就業報告更受矚目，投資人也擔心AI對勞動市場造成的衝擊可能甚於預期。

那斯達克綜合指數周五收低1.2%，史坦普500指數則下跌0.5%，以軟體股、科技股，以及曝險AI的金融股跌幅最重，整個2月下來各跌3.4%和0.9%，創下去年初關稅開始折騰市場以來最重月線頹勢。道瓊工業指數周五下跌1.1%，月線仍漲0.2%，連續10個月收紅，創下2018年以來最長連漲紀錄。

費城半導體指數和台積電ADR周五各跌1.2%和0.6%，台積電ADR月線大漲13.3%。

受到AI顧慮和私募信用問題的衝擊，KBW銀行股指數大跌4.9%，創下去年4月來最重跌幅。首先，投資人對一家英國房貸公司倒閉的消息感到憂心。OpenAI籌資1,100億美元，再掀AI泡沫化的焦慮。瑞銀集團警告，若AI引發「劇烈」顛覆，私募信用違約率可能高達 15%。

OpenAI 募得1,100億美元 與五角大廈達成協議導入模型

OpenAI於2月27日宣布完成新一輪募資，籌得1,100億美元，包括亞馬遜投資500億美元，輝達和軟銀各投資300億美元。The Information報導指出，OpenAI將於3月底前額外募資100億美元。

此外，在川普政府封殺Anthropic之際，OpenAI迅速與國防部達成模型部署協議。