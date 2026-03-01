我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽 油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

川普：對伊朗軍事行動可能持續4週

本周開盤前 五件國際事不可不知

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列和美國1日繼續對伊朗發動空襲，德黑蘭市區冒出濃煙。（路透）
以色列和美國1日繼續對伊朗發動空襲，德黑蘭市區冒出濃煙。（路透）

中東戰事升溫，投資人湧向避險資產，推升美元走高，能源和國防股也成為市場焦點。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美元走升

投資人嚴陣以待，準備迎接紐約時間開盤的股、債和能源市場。

初步跡象顯示市場正避險。早盤交易中，美元急漲，瑞郎兌主要貨幣走升，而澳幣率風險貨幣下跌。澳洲和紐西蘭公債在開盤時隨之上揚。截至清晨，歐元下跌0.3%，報1.1774美元；日圓變動不大，報155.99日圓兌1美元；澳幣下跌1.2%，報0.7033美元。

沙烏地阿拉伯和埃及股市周日跌逾2%，比特幣則在紐約時間下午5點變動不大。美股、美國公債、原油和黃金期貨預計將於紐約時間下午6點開盤，屆時將能一窺投資人情緒的整體走向。

川普：實現他的目標前不會罷手

川普說，美軍將持續轟炸伊朗，直到實現他的目標為止；他也承認，美方人員傷亡「恐怕還會增加」。

川普周日證實，伊朗最高領袖哈米尼已經死亡，並說美國和以色列轟炸了伊朗境內數百個目標，包括革命衛隊設施和防空系統。川普呼籲伊朗軍警投降，「以換取完全豁免，否則將面臨必死無疑的下場」。

波斯灣入口附近有三艘船隻遭到攻擊。阿布達比和杜拜證券交易所周一和周二將休市。伊朗飛彈擊中特拉維夫的建築物，沙烏地阿拉伯、卡達、巴林和科威特則攔截了飛彈。此外，杜拜一座貨櫃港遭到攻擊，該地區數百個航班被迫取消。

中東戰事升溫 航運業者繞道、全球物流鏈恐受阻

伊朗已表示無意關閉荷姆茲海峽，但當地航運在周末幾乎全面停擺。沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國可以透過管線改道運送部分石油，但科威特、卡達和巴林別無選擇，只能使用此航道。

在美以聯盟和伊朗的軍事衝突擴大之際，全球各大貨櫃航運業者紛紛調整航線以避開波斯灣，全球貿易勢必大受干擾。

全球最大貨櫃航運商地中海航運（MSC）已停止接受中東貨運訂單，排名第二的馬士基（A.P. Moller-Maersk）和赫伯羅特（Hapag-Lloyd）則暫停所有行經荷姆茲海峽的航線。

AI 焦慮和信用風險仍籠罩市場 美科技股川普關稅風暴來最重月線頹勢

美國股市周五下跌，投資人擔心地緣政治衝突和私募信用出狀況，加上對人工智慧（AI）的疑慮未解，避險心理彌漫市場。由於通膨數據高於預期，下周就業報告更受矚目，投資人也擔心AI對勞動市場造成的衝擊可能甚於預期。

那斯達克綜合指數周五收低1.2%，史坦普500指數則下跌0.5%，以軟體股、科技股，以及曝險AI的金融股跌幅最重，整個2月下來各跌3.4%和0.9%，創下去年初關稅開始折騰市場以來最重月線頹勢。道瓊工業指數周五下跌1.1%，月線仍漲0.2%，連續10個月收紅，創下2018年以來最長連漲紀錄。

費城半導體指數和台積電ADR周五各跌1.2%和0.6%，台積電ADR月線大漲13.3%。

受到AI顧慮和私募信用問題的衝擊，KBW銀行股指數大跌4.9%，創下去年4月來最重跌幅。首先，投資人對一家英國房貸公司倒閉的消息感到憂心。OpenAI籌資1,100億美元，再掀AI泡沫化的焦慮。瑞銀集團警告，若AI引發「劇烈」顛覆，私募信用違約率可能高達 15%。

OpenAI 募得1,100億美元 與五角大廈達成協議導入模型

OpenAI於2月27日宣布完成新一輪募資，籌得1,100億美元，包括亞馬遜投資500億美元，輝達和軟銀各投資300億美元。The Information報導指出，OpenAI將於3月底前額外募資100億美元。

此外，在川普政府封殺Anthropic之際，OpenAI迅速與國防部達成模型部署協議。

世報陪您半世紀

比特幣 伊朗 哈米尼

上一則

中東大亂 還有什麼可買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎

下一則

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽 油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

延伸閱讀

中東大亂 還有什麼可買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎

中東大亂 還有什麼可買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎
AI焦慮和信用風險仍籠罩市場 美科技股川普關稅風暴來最重月線頹勢

AI焦慮和信用風險仍籠罩市場 美科技股川普關稅風暴來最重月線頹勢
史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮

史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮
美股早盤／AMD奪單股價揚 台積ADR跟漲 指數漲跌互見

美股早盤／AMD奪單股價揚 台積ADR跟漲 指數漲跌互見

熱門新聞

人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透

人行出手了 人民幣兌美元終結連升

2026-02-27 09:35
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50
美國股市27日早盤下挫，道瓊工業指數大跌逾600點。路透

PPI太高嚇壞投資人…道瓊重挫逾600點Netflix逆勢勁揚11%

2026-02-27 10:26
Al時代來臨，組織的「數位思維」越趨扎實，內部的「信任地基」卻越顯空洞。（業者提供）

AI 時代來臨 專家預警：恐掀起集體的「安靜離職」2.0版

2026-02-28 09:33

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果