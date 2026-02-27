我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

26歲女年收5.3萬在曼哈頓生活 坦言面臨一財務難題

還以為地震…米蘭電車撞樓2死38傷 外送員跳自行車逃命

戴爾財報財測狂 股價暴漲逾15%

編譯簡國帆／綜合報導

美國人工智慧（AI）伺服器與個人電腦（PC）大廠戴爾（Dell）上季營收與獲利都高於預期，本季營收預測更遠超乎華爾街預估，且預料全年AI伺服器營收將倍增至約500億美元，還承諾向股東返還更多現金，激勵股價27日早盤狂漲逾15%。

戴爾公布，止於1月30日的2026年度第4季（上季）年比成長39%，至創紀錄的333.8億美元，經調整後每股純益為3.89美元，都高於華爾街預期。

其中，包含儲存、軟體及伺服器產品基礎設施解決方案事業群，上季營收激增73%到196億美元，優於市場預估，且AI優化伺服器營收年比暴增342%至90億美元。

上季涵蓋PC業務的客戶解決方案部門營收增長14%至134.9億美元，也高於預估，主要為商業PC營收成長16%至116.1億美元帶動，消費者PC營收則略減0.3%到35.4億美元，但都優於預期。

而且，戴爾上季伺服器與網路部門營業利益率為優於預期的14.8%，緩解了市場價格大漲可能擠壓銷售的憂慮。美中不足的是，上季電腦部門營業利益率為4.7%，低於分析師預測。

戴爾也預測，今年度AI伺服器收入將成長103%至約500億美元。該公司表示，目前擁有4,000多家AI伺服器客戶，包括全球首富馬斯克的AI新創公司xAI、以及CoreWeave等。

世報陪您半世紀

AI 華爾街 馬斯克

上一則

市場有資金疑慮 Nvidia親兒子CoreWeave慘虧

下一則

Meta傳採用Google TPU 將長期租用

延伸閱讀

馬斯克籲投資人抱緊特斯拉股票 預期20年內蓋出月球工廠

馬斯克籲投資人抱緊特斯拉股票 預期20年內蓋出月球工廠
憂AI泡沫…Nvidia亮麗財報 難打動投資人

憂AI泡沫…Nvidia亮麗財報 難打動投資人
火力全開 喜萊莉出席艾普斯坦聽證 籲傳喚馬斯克

火力全開 喜萊莉出席艾普斯坦聽證 籲傳喚馬斯克
超市禁用塑膠袋 卻有更多重回垃圾場

超市禁用塑膠袋 卻有更多重回垃圾場

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」
2026人緣王出爐 3生肖貴人運升溫、愈走愈有人幫

2026人緣王出爐 3生肖貴人運升溫、愈走愈有人幫