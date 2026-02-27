我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

Salesforce上季營收符合預期 但雲端軟體業末日陰影未除

編譯劉忠勇／綜合報導
Salesforce財測恐怕不足以化解市場對AI顛覆產業現狀的疑慮。（歐新社）
Salesforce財測恐怕不足以化解市場對AI顛覆產業現狀的疑慮。（歐新社）

雲端軟體公司Salesforce上季營收約略符合市場預期，並宣布500億美元庫藏股計畫，執行長班諾夫也駁斥「軟體即服務」末日說法，但未消弭市場憂慮。

Salesforce是客戶關係管理（CRM）軟體的領導廠商，最近成為華爾街焦慮AI衝擊既有供應商的指標性企業。過去12個月來，該公司股價合計下跌約37%，主要是投資人擔心AI將降低競爭對手的跨足門檻，進而削弱Salesforce的定價能力。

Salesforce預期今年下半年「本業將再加速成長」，截至2027年1月的本年度，營收將達到460億美元左右，大致符合預期，而且「正穩步朝向」2030會計年度達成630億美元年營收的目標邁進，高於華爾街預期的603億美元。

但彭博行業研究分析師拉納（Anurag Rana）認為，Salesforce財測「恐怕不足以化解市場對AI顛覆產業現狀的疑慮」。

該公司上季營收增長12%至112億美元，創下Salesforce近年來最快的營收成長幅度，不過成長部分是因最近收購的資料軟體公司Informatica所貢獻的3.99億美元營收所帶動。若扣除匯率波動因素，該公司兩大主要產品線（銷售與服務）營收分別成長8%與7%，均略低於華爾街所料。

儘管該公司AI產品Agentforce上年度第4季經常性收入突破8億美元，高於前一季的5億美元、衡量未來業務指標的「剩餘履約義務」（RPO）也在上年度第4季達到724億美元，並宣布庫藏股計畫試圖穩住信心，市場仍聚焦該公司在AI浪潮下的定價能力與競爭優勢是否鬆動。

Salesforce在財報電話會議中還拋出一個衡量AI代理完成的每項獨立任務的計量單位。旨在以「替客戶完成的實際工作量」取代單純的Token計算，更能代表AI代理為客戶創造的價值。

另外，C3.ai宣布在全球大砍約26%的員工，以大幅提升營運效率。

世報陪您半世紀

AI 華爾街 匯率

上一則

日本斥資8億美元 將建3座半導體基地

下一則

三星DRAM喊價翻倍 蘋果「超高價」掃貨 未來恐更缺貨

延伸閱讀

史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮

史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮
Nvidia財報不夠驚豔 股價挫跌3% 台積ADR也被拖下水

Nvidia財報不夠驚豔 股價挫跌3% 台積ADR也被拖下水
Anthropic推出新AI工具 救援軟體業

Anthropic推出新AI工具 救援軟體業
台積ADR 華爾街頂尖分析師「堅定看多」後市

台積ADR 華爾街頂尖分析師「堅定看多」後市

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤