Salesforce上季營收符合預期 但雲端軟體業末日陰影未除

Salesforce財測恐怕不足以化解市場對AI顛覆產業現狀的疑慮。（歐新社）

雲端軟體公司Salesforce上季營收約略符合市場預期，並宣布500億美元庫藏股計畫，執行長班諾夫也駁斥「軟體即服務」末日說法，但未消弭市場憂慮。

Salesforce是客戶關係管理（CRM）軟體的領導廠商，最近成為華爾街 焦慮AI 衝擊既有供應商的指標性企業。過去12個月來，該公司股價合計下跌約37%，主要是投資人擔心AI將降低競爭對手的跨足門檻，進而削弱Salesforce的定價能力。

Salesforce預期今年下半年「本業將再加速成長」，截至2027年1月的本年度，營收將達到460億美元左右，大致符合預期，而且「正穩步朝向」2030會計年度達成630億美元年營收的目標邁進，高於華爾街預期的603億美元。

但彭博行業研究分析師拉納（Anurag Rana）認為，Salesforce財測「恐怕不足以化解市場對AI顛覆產業現狀的疑慮」。

該公司上季營收增長12%至112億美元，創下Salesforce近年來最快的營收成長幅度，不過成長部分是因最近收購的資料軟體公司Informatica所貢獻的3.99億美元營收所帶動。若扣除匯率 波動因素，該公司兩大主要產品線（銷售與服務）營收分別成長8%與7%，均略低於華爾街所料。

儘管該公司AI產品Agentforce上年度第4季經常性收入突破8億美元，高於前一季的5億美元、衡量未來業務指標的「剩餘履約義務」（RPO）也在上年度第4季達到724億美元，並宣布庫藏股計畫試圖穩住信心，市場仍聚焦該公司在AI浪潮下的定價能力與競爭優勢是否鬆動。

Salesforce在財報電話會議中還拋出一個衡量AI代理完成的每項獨立任務的計量單位。旨在以「替客戶完成的實際工作量」取代單純的Token計算，更能代表AI代理為客戶創造的價值。

另外，C3.ai宣布在全球大砍約26%的員工，以大幅提升營運效率。