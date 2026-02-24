台積電成勝負手 Google與Nvidia的晶片戰攻防拆解

台積電先進製程產能高度集中於輝達訂單，成為Google推進自研TPU、挑戰AI晶片霸主地位的關鍵變數。圖為輝達執行長黃仁勳與台積電執行長魏哲家1月31日在台北出席與台灣科技業高層晚宴合影。（路透）

AI 晶片市場掀起波瀾！搜尋引擎龍頭Google 近期推出自家研發的TPU晶片，並宣稱其最新AI模型Gemini 3完全在此晶片上完成訓練，表現優異，一度讓市場認為輝達 （Nvidia）霸主地位面臨挑戰。然而，最新發展顯示，要撼動輝達江山遠比想像中困難。

Google長期是輝達人工智慧晶片大客戶。執行長皮伽（undar Pichai）近三年來在多次在財報會議中提及採用輝達產品，反映對GPU的高度依賴。但隨著自主研發晶片技數成熟，態度出現微妙轉變。不僅Gemini 3模型採用自家TPU訓練，更傳出Google積極向其他公司推銷TPU晶片，包括Meta Platforms，意圖直接與輝達競爭。

然而，晶片銷售難度遠高於技術展示。Meta最終仍與輝達簽下新協議，且規模龐大，內容除延續既有合作，還將首度大規模部署輝達CPU晶片於傳統伺服器，儘管此次並未搭配輝達最關鍵的GPU晶片。這是Nvidia CPU首度在未綁定自家GPU情況下如此大規模導入，凸顯其產品線滲透力。

華爾街日報的分析指出，Google面臨的最大瓶頸在於製造端。輝達已積極鎖定台積電的先進產能，並優先取得AI系統所需的特殊記憶體供應。根據Evercore ISI報告，輝達在供應鏈的優勢，連蘋果（Apple）要取得足夠產能都倍感吃力，Google想在製造端突圍並非易事。

為強化布局，Google同時加大對資料中心合作夥伴的財務支持，並傳出洽談投資約1億美元於雲端新創Fluidstack。此舉與Nvidia投資CoreWeave、Nebius與Lambda等新雲端營運商的策略相呼應。整體而言，Google在AI實力上地位穩固，但要成為AI晶片強權，仍須跨越製造與供應鏈門檻。