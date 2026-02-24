我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嘴饞又怕胖 營養師推薦好市多必買這1最佳減肥零食

台積電成勝負手 Google與Nvidia的晶片戰攻防拆解

台積電成勝負手 Google與Nvidia的晶片戰攻防拆解

編譯季晶晶／綜合外電
台積電先進製程產能高度集中於輝達訂單，成為Google推進自研TPU、挑戰AI晶片霸主地位的關鍵變數。圖為輝達執行長黃仁勳與台積電執行長魏哲家1月31日在台北出席與台灣科技業高層晚宴合影。（路透）
台積電先進製程產能高度集中於輝達訂單，成為Google推進自研TPU、挑戰AI晶片霸主地位的關鍵變數。圖為輝達執行長黃仁勳與台積電執行長魏哲家1月31日在台北出席與台灣科技業高層晚宴合影。（路透）

AI晶片市場掀起波瀾！搜尋引擎龍頭Google近期推出自家研發的TPU晶片，並宣稱其最新AI模型Gemini 3完全在此晶片上完成訓練，表現優異，一度讓市場認為輝達（Nvidia）霸主地位面臨挑戰。然而，最新發展顯示，要撼動輝達江山遠比想像中困難。

Google長期是輝達人工智慧晶片大客戶。執行長皮伽（undar Pichai）近三年來在多次在財報會議中提及採用輝達產品，反映對GPU的高度依賴。但隨著自主研發晶片技數成熟，態度出現微妙轉變。不僅Gemini 3模型採用自家TPU訓練，更傳出Google積極向其他公司推銷TPU晶片，包括Meta Platforms，意圖直接與輝達競爭。

然而，晶片銷售難度遠高於技術展示。Meta最終仍與輝達簽下新協議，且規模龐大，內容除延續既有合作，還將首度大規模部署輝達CPU晶片於傳統伺服器，儘管此次並未搭配輝達最關鍵的GPU晶片。這是Nvidia CPU首度在未綁定自家GPU情況下如此大規模導入，凸顯其產品線滲透力。

華爾街日報的分析指出，Google面臨的最大瓶頸在於製造端。輝達已積極鎖定台積電的先進產能，並優先取得AI系統所需的特殊記憶體供應。根據Evercore ISI報告，輝達在供應鏈的優勢，連蘋果（Apple）要取得足夠產能都倍感吃力，Google想在製造端突圍並非易事。

為強化布局，Google同時加大對資料中心合作夥伴的財務支持，並傳出洽談投資約1億美元於雲端新創Fluidstack。此舉與Nvidia投資CoreWeave、Nebius與Lambda等新雲端營運商的策略相呼應。整體而言，Google在AI實力上地位穩固，但要成為AI晶片強權，仍須跨越製造與供應鏈門檻。

世報陪您半世紀

輝達 Google AI

上一則

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

延伸閱讀

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」
WSJ：蘋果藉協助台積電環球晶 促晶片製造回流美國

WSJ：蘋果藉協助台積電環球晶 促晶片製造回流美國
AMD再奪大單 與Meta達1000億美元協議 盤前股價飆

AMD再奪大單 與Meta達1000億美元協議 盤前股價飆
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」