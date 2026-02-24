比特幣跌破6.3萬美元 ETF上演大逃殺

比特幣今天盤中重挫超過5%，跌破63,000美元關卡。(路透)

比特幣 今天（24日）盤中重挫超過5%，跌破63,000美元關卡。根據道瓊 市場數據的資料，過去五周內，投資人已從現貨比特幣ETF撤出約43億美元資金。

根據CoinMarketCap報價，比特幣一度跌至62,709美元，過去七天跌幅超過7%。此時，投資人正在因應關稅緊張情勢升溫，面臨遠離風險資產的壓力。此外，隨著比特幣持續處於熊市下跌階段，市場需求依然疲弱。

景順亞太區（不含日本）客戶投資解決方案主管漢彌爾頓表示：「比特幣這波下跌，看起來不像是加密貨幣 特有的衝擊，反而更像是一次典型的風險情緒重新調整。」他說，這波大跌可能反映「策略性去風險」的操作，而非結構性的全面撤出市場。

比特幣自去年10月價格突破12.5萬美元以來，便遭遇大幅拋售，跌勢延續至新一年，今年迄今跌了27%，更比歷史高點下跌50%。

Global X Australia的投資策略師Billy Leung表示：「比特幣仍然對全球流動性狀況高度敏感。如果市場將貿易政策解讀為金融環境緊縮，加密貨幣將率先感受到這種影響」。

比特幣（BTCUSD）投資人目前也不預期短期內會出現反彈。

這波重挫部分原因在於比特幣ETF的資金大幅流出。自2026年初以來，美國現貨比特幣ETF，例如 iShares Bitcoin Trust ETF（IBIT）與Grayscale Bitcoin Trust ETF（GBTC），合計出現26億美元資金淨流出。這代表原本在推出時為加密市場帶來新資金的比特幣ETF，今年反而成為下跌壓力來源。

CryptoQuant研究主管Julio Moreno表示：「2026年截至目前，美國現貨ETF已淨賣出26億美元。相較下，2025年同期為淨買入43億美元，兩年之間出現69億美元的買盤落差。」

去年此時，比特幣ETF為加密市場帶來43億美元資金；而今年則正在抽離流動性。

華爾街機構Cantor Fitzgerald周日公布報告指出，隨著大型投資人降低投資組合風險，2026年機構資金流入比特幣ETF的動能已明顯減弱。比特幣與以太幣ETF已連續五周出現資金淨流出。

根據道瓊市場數據，在這五周期間，約43億美元流出現貨比特幣ETF，為自11月21日止六周以來最長的連續流出紀錄。

XS.com市場分析師Rania Gule表示，即便買方尋求反彈行情，持續的賣壓仍主導整體價格趨勢。她指出，比特幣正逐漸逼近「超賣」區域，但短期內看空壓力仍將持續，「短期市場走向很大程度取決於價格在 65,000 美元區域的表現」。