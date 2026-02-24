我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

比特幣跌破6.3萬美元 ETF上演大逃殺

編譯葉亭均／綜合外電
比特幣今天盤中重挫超過5%，跌破63,000美元關卡。(路透)
比特幣今天盤中重挫超過5%，跌破63,000美元關卡。(路透)

比特幣今天（24日）盤中重挫超過5%，跌破63,000美元關卡。根據道瓊市場數據的資料，過去五周內，投資人已從現貨比特幣ETF撤出約43億美元資金。

根據CoinMarketCap報價，比特幣一度跌至62,709美元，過去七天跌幅超過7%。此時，投資人正在因應關稅緊張情勢升溫，面臨遠離風險資產的壓力。此外，隨著比特幣持續處於熊市下跌階段，市場需求依然疲弱。

景順亞太區（不含日本）客戶投資解決方案主管漢彌爾頓表示：「比特幣這波下跌，看起來不像是加密貨幣特有的衝擊，反而更像是一次典型的風險情緒重新調整。」他說，這波大跌可能反映「策略性去風險」的操作，而非結構性的全面撤出市場。

比特幣自去年10月價格突破12.5萬美元以來，便遭遇大幅拋售，跌勢延續至新一年，今年迄今跌了27%，更比歷史高點下跌50%。

Global X Australia的投資策略師Billy Leung表示：「比特幣仍然對全球流動性狀況高度敏感。如果市場將貿易政策解讀為金融環境緊縮，加密貨幣將率先感受到這種影響」。

比特幣（BTCUSD）投資人目前也不預期短期內會出現反彈。

這波重挫部分原因在於比特幣ETF的資金大幅流出。自2026年初以來，美國現貨比特幣ETF，例如 iShares Bitcoin Trust ETF（IBIT）與Grayscale Bitcoin Trust ETF（GBTC），合計出現26億美元資金淨流出。這代表原本在推出時為加密市場帶來新資金的比特幣ETF，今年反而成為下跌壓力來源。

CryptoQuant研究主管Julio Moreno表示：「2026年截至目前，美國現貨ETF已淨賣出26億美元。相較下，2025年同期為淨買入43億美元，兩年之間出現69億美元的買盤落差。」

去年此時，比特幣ETF為加密市場帶來43億美元資金；而今年則正在抽離流動性。

華爾街機構Cantor Fitzgerald周日公布報告指出，隨著大型投資人降低投資組合風險，2026年機構資金流入比特幣ETF的動能已明顯減弱。比特幣與以太幣ETF已連續五周出現資金淨流出。

根據道瓊市場數據，在這五周期間，約43億美元流出現貨比特幣ETF，為自11月21日止六周以來最長的連續流出紀錄。

XS.com市場分析師Rania Gule表示，即便買方尋求反彈行情，持續的賣壓仍主導整體價格趨勢。她指出，比特幣正逐漸逼近「超賣」區域，但短期內看空壓力仍將持續，「短期市場走向很大程度取決於價格在 65,000 美元區域的表現」。

世報陪您半世紀

比特幣 加密貨幣 道瓊

上一則

摩根大通CEO批同業「做蠢事」 市場氛圍宛如金融危機前

延伸閱讀

資金避險 金價連三周走高 比特幣跌破65000美元

資金避險 金價連三周走高 比特幣跌破65000美元
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
南韓Bithumb烏龍誤發62萬枚比特幣 用戶拋售暴跌

南韓Bithumb烏龍誤發62萬枚比特幣 用戶拋售暴跌
比特幣跌至6萬美元後回彈 分析師：可能只是曇花一現

比特幣跌至6萬美元後回彈 分析師：可能只是曇花一現

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課