我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

3月會議續挺降息？Fed理事沃勒：視就業數據決定

編譯任中原／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國聯準會（Fed）理事沃勒23日表示，他在3月會議時是否支持降息，將由3月6日公布的就業數據來決定。如果2月勞動市場數據一如元月，顯示勞動市場的風險已經下降，則3月17日、18日會議維持利率不變應數適當。

他也表示，「但如果元月良好的就業數據被下修，或2月數據不佳，將支持我在元月會議時所持的立場，即降息1碼應屬適當，而且3月會議時就應降息」。

沃勒在元月會議時，曾對維持利率不變的決議投下「異議」票，表示他偏向降息1碼，因為勞動市場出現疲軟信號。之後公布的元月就業報告優於預估，就業人數堅實增加，且失業率也降到4.3%。

沃勒表示，「假定潛在的通膨勢頭持續顯示正趨向2%目標，則設定適當政策的關鍵將在於對勞動市場的看法。以今天的情況來看，我認為兩種結果的可能性近似於丟銅板」。

沃勒指出，他歡迎正向的數字，但擔心元月數據「可能包含的雜音比信號還多」，尤其是2025年下修後的數據顯示全年就創造數接近於零，這顯示2025年勞動市場是「疲軟」且「脆弱」。

沃勒再度表示，他在評估通膨時仍不考慮川普貿易政策的效應。他說，「我估計潛在通膨率，即扣除關稅效應後的通膨率，相當接近2%目標」。他並強調，最高法院判決川普關稅政策違法一事，不大可能對他的貨幣政策立場有重大影響。

世報陪您半世紀

降息 利率 川普

上一則

DeepSeek突破晶片禁令？美官員：偷用Nvidia最先進Blackwell訓練模型

下一則

科技年貨效應 華強北春節全域營收年增35%

延伸閱讀

川普政府傳考慮擴大「232關稅」版圖 新增6類產業課徵國安稅

川普政府傳考慮擴大「232關稅」版圖 新增6類產業課徵國安稅
川普警告「耍花招」國家將被加重關稅 參院提案限180天內全額退款

川普警告「耍花招」國家將被加重關稅 參院提案限180天內全額退款
紐時：川普擬對伊朗發動二階段攻擊 若不棄核將推翻政權

紐時：川普擬對伊朗發動二階段攻擊 若不棄核將推翻政權
Fed理事沃勒：3月是否支持降息 將視就業數據而定

Fed理事沃勒：3月是否支持降息 將視就業數據而定

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課