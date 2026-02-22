本周開盤前 五件要聞不可不知

美國總統川普宣布對全球普遍加徵10%關稅不到24小時，21日又「突襲加碼」至15%。（路透）

美國總統川普 宣布對全球普遍加徵10%關稅 不到24小時，21日又「突襲加碼」至15%，提高到他援引法條授權的最高稅率，且立即生效。此舉將使全球貿易重返不確定性時代，並增添聯準會（Fed）決策前景與企業營運變數，加劇市場震盪。以下是本周開盤前，最值得留意的五件要聞：

川普：加徵15%關稅立即生效 全球貿易重返不確定性時代

川普21日在Truth Social發文表示，他「即刻起」再把前一天宣布對世界各國家加徵的10%關稅，提高到「完全被允許且經法律檢驗的15%水準，川普政府將在未來短短幾個月決定並發布全新、獲法律允許的關稅」。

川普未透露額外細節，但白宮20日根據川普的10%關稅公告發布事實清單，援引1974年貿易法第122條，自美東時間24日凌晨零時1分起，對全球加徵10%關稅，為期150天，並利用1974年貿易法第301條授權，啟動貿易歧視調查。

川普關稅餘波和各國反應

美國貿易代表葛里爾向CBS表示，所有雙邊協議依然有效；不過歐盟已預告將在周一舉行的緊急會議上，延後批准貿易協定。南韓方面表示，最高法院的裁決不會影響既有的貿易協議；印度則延後了前往華盛頓敲定協議的行程。而在 3 月底即將和川普舉行高峰會之前，習近平看來占了據上風。

根據彭博經濟研究估算，假設 15% 的統一關稅於周二生效，平均實質關稅稅率將落在 12% 左右。

美股翻紅 台積電ADR溢價22% 投資人屏息靜待輝達財報

美國股市20日一度下跌後又一路上漲，美國最高法院推翻川普全面性對等關稅，川普隨即表示將對全球加徵10%關稅。然關稅震撼難撼美股漲勢，那斯達克指數終結周線連五黑，投資人持續消化關稅判決影響之餘，也屏息靜待攸關人工智慧（AI ）走勢的輝達（NVIDIA）財報。

史坦普500指數20日上漲0.7%，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各漲0.5%和0.7%。一周下來，史坦普500指數上漲 1.1%，那斯達克漲1.5%，結束連五周、2022年以來最長周線連跌紀錄。

費城半導體指數20日上漲1.1%；台積電ADR大漲2.8%，一周來上漲1.1%，較台北交易溢價逾22%。

原本因股價偏高疑慮而下挫的大型科技股，上周也大幅反彈。亞馬遜上漲5.7%，輝達勁揚3.8%，蘋果（Apple）攀升3.4%，Meta上漲2.5%。

最高法院判決出爐後，對貿易敏感的個股紛紛走揚。Lululemon、玩具製造商美泰兒及折扣連鎖店 Five Below周線漲幅均超過 4.5%。

OpenAI預期未來幾年營收將加速成長

ChatGPT開發商OpenAI看好未來幾年營收將加速成長，並於2030年突破2,800億美元；OpenAI也正告知投資人，當前目標是2030年前投入的整體運算支出約6,000億美元，這數字遠低於執行長奧特曼數月前宣稱的1.4兆美元基建承諾。

綜合CNBC網站與彭博資訊報導，知情人士說，OpenAI向投資人表明，運算支出總額到2030年前約6,000億美元，這反映出，隨著外界日益擔憂OpenAI擴張雄心可能超出未來可實現的營收規模，該公司如今提出較保守的支出數字與更明確的時間表，緩解外界憂心。

台積電ADR今年噴漲20% 看哪些避險基金在上季高明進場？

台積電ADR今年以來大漲近20%。多家避險基金上季堅定加碼，倒是著名投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）旗下的Duquesne家族辦公室逆勢減碼，特別引人矚目。

最新13F文件顯示，去年第4季大幅加碼台積電ADR中，以億萬富豪柯恩（Steven Cohen）的Point72和葛里芬（Ken Griffin）的Citadel分別加碼285萬股和248萬股，名列前茅。

原本已將台積電列為最大持股的 Coatue管理公司上季繼續加碼55.7萬股，這家避險基金日前再領銜參與AI新創公司Anthropic 新一輪籌資，足見其布局AI的雄心。索羅斯基金 (Soros Fund Management) 也大幅加碼157% ，占該基金投資組合1.43%。

傳奇投資人朱肯米勒主持的 Duquesne 倒是減持台積電ADR 22.2 萬股，但仍保留約 54.3 萬股，維持去年第1季大幅加碼的水準，仍是Duqesne第八大持股。

去年第4季是「股神」巴菲特擔任波克夏執行長的最後一季，但波克夏該季卻依然賣超美股，這個「臨去秋波」特別耐人尋味。申報文件顯示，波克夏上季總計淨賣出約40億美元股票，連續13季為美股淨賣方，等於巴菲特過去三年多來賣掉的股票比買入的還多。波克夏預定28日公布財報，屆時應能知道更多細節。