最高法院推翻川普關稅 分析：蘋果公司衝擊可望減緩

中央社舊金山20日專電
最高法院推翻總統川普的全球關稅措施後，科技大廠蘋果公司（Apple）再度受到關注；蘋果股價今天收盤上漲1.54%。(路透)
川普全球關稅遭最高法院推翻。財經媒體分析指出，就科技產品而言，川普政府原先已將多項產品列入豁免，許多企業也已將生產線自中國外移，裁決可望進一步讓蘋果等公司衝擊減緩；但仍須關注後續發展。

財經媒體「巴隆周刊」（Barron's）分析指出，這項裁決影響的是美國政府去年4月對貿易夥伴實施的全球關稅，及對中國、加拿大、墨西哥徵收的與芬太尼相關關稅；至於產業別關稅，以及依據「1974年貿易法」第301條款祭出的關稅，則不受影響。

在川普政府去年宣布實施關稅措施後不久，便公布對等關稅豁免產品，涵蓋智慧型手機、伺服器與個人電腦（PC）；因此就科技公司而言，主要影響仍來自於美國對中國進口產品徵收的20%關稅，而許多公司已透過將生產線轉往其他國家來降低衝擊。

蘋果近年就持續加強印度的iPhone手機製造產能，並將該產能用於供應美國市場。

CNBC進一步分析，自川普推動貿易政策以來，蘋果已支付逾30億美元（約新台幣946億元）的關稅。這項裁決意味著，蘋果未來可能可以用較低稅率，從中國採購更多銷往美國市場的產品，供應鏈有望變得更為簡化。蘋果則拒絕對此發表評論。

CNBC指出，蘋果的關稅支出目前每一季約累積10億美元，這個數字預料將開始縮減。外界持續關注，蘋果是否會採取行動討回已付關稅，或選擇自行吸收。

蘋果外，同樣受到這項消息激勵而股價上漲的公司，還包括輝達（Nvidia）、台積電、戴爾（Dell）等企業。英特爾（Intel）在美國本土生產晶片，股價則下跌。

不過，「巴隆周刊」也指出，儘管裁決可能讓美國進口商暫時鬆一口氣，分析師仍警告，這樣的緩解也可能只是短暫的，隨著川普政府轉向B計畫、以行政命令加徵10%全球關稅，新一波市場波動可能隨之而來。

關稅 川普 台積電

美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
黃仁勳。(美聯社)

印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

2026-02-14 08:45
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，各國政府已意識到「電力時代」可能帶來的重大政策與政治轉變。(路透)

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

2026-02-15 18:45
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，為何會富不過三代，原因出在許多父母給了他們孩子「5C」。 圖／擷自清崎X

富不過三代？富爸爸清崎點名「5C陷阱」：富養毀孩子一生

2026-02-13 12:00
下周一美國逢總統日休市一天。(美聯社)

下周一農曆除夕當天 為什麼美國也休市？

2026-02-12 21:46

