美2025進口逆勢成長 對中逆差降至20年低點、對台逆差攀升

美國2025年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高。(路透)

美國2025年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高，顯示川普 總統的高額關稅 雖重組全球貿易格局，卻未能如預期減少進口依賴或振興美國製造業。

紐約時報報導，官方數據顯示，全年商品與服務進口成長4.7%至4.3兆美元，出口增6.2%至3.4兆美元，整體逆差達9,010億美元，僅較前一年微幅縮小，但川普關注的商品貿易逆差反而擴大。

儘管關稅在一定程度上抑制汽車與部分消費品進口，美國與全球貿易往來仍具韌性。人工智慧資料中心投資推動晶片需求，美國大量進口半導體與相關設備。去年電子產品獲豁免關稅，亞洲仍是主要供應來源。在此背景下，美國對中國以外亞洲國家逆差創新高，對台貿易逆差同步攀升，反映科技需求支撐雙邊往來；與此同時，美國自中國進口大減近30%，降至2009年以來低點。

供應鏈轉移趨勢明顯，企業多將訂單轉向越南 、印度與墨西哥等地，而非大規模回流美國。

農業受波及，中國一度停止採購美國黃豆，出口金額由258億美元降至175億美元，美方提供120億美元補貼協助農民。

經濟學者指出，關稅成本多由企業與消費者吸收。截至1月，美國平均關稅稅率達16.9%，為1932年以來最高。