冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

Fed會議紀錄 鷹派現蹤 6月前利率估按兵不動

編譯林奇賢／綜合報導
根據聯準會（Fed）美東時間18日下午2時公布的上次會議紀錄，決策官員傾向在一段時間內維持當前利率區間，甚至有幾名決策者提出，若通膨持續維持在高檔，未來存在升息的可能性，整體語氣偏鷹。投資人目前仍預期Fed在6月會議之前會按兵不動。

儘管外界普遍預期今年通膨將放緩，為進一步降息鋪路，但紀錄指出，「數名官員表示，他們可能支持對未來利率決策採取雙向描述，反映通膨若持續高於目標水準，可能需要上調聯邦資金利率目標區間」。

一些官員認為，應將利率維持一段時間，等待更多通膨和經濟數據。其中部分甚至主張，在未看到通膨放緩重回正軌的明確證據前，不宜降息。

會議紀錄公布後，投資人仍押注Fed會在6月、9月會議各降息1碼。市場定價尚未反映出在可預見的未來升息的可能性。Fed下次會議定於3月17-18日舉行，屆時決策者將發布最新經濟與利率預測。

此時正出現一個可能推升通膨的新因素。由於市場擔心美國與伊朗可能在近期爆發新的衝突，國際油價19日漲逾1%，延續前一個交易日大漲4%的勢頭。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油4月期貨19日盤中上漲1.3%，繼18日站上每桶70美元後，進一步攀抵71.28美元；西德州中級原油3月期貨同日上漲1.4%，報每桶66.08美元。

Axios報導，一場重大的美國中東軍事行動可能很快就會展開，且以色列政府正推動以「更迭伊朗政權」為目標的行動。CNN則引述知情人士報導，美軍已準備好最快本周末對伊朗發動攻擊。知情人士指出，白宮已接獲通報，軍方近日在中東地區大幅集結空軍與海軍兵力。另有消息人士提醒，川普私下對於動武表達過支持與反對的不同立場，並已向顧問與盟友徵詢最佳行動方針。

利率 伊朗 降息

印度信實砸1110億美元 攻AI基建

打臉「賣美國」論述 外資砸1.5兆美元 大買美國資產

