AI掀「記憶體末日」仍未見緩解跡象

編譯簡國帆／綜合報導
人工智慧（AI）熱潮帶動記憶體價格漲勢，所引發的「記憶體末日」（RAMmageddon）現象，仍未見緩解跡象，且隨著雲端巨擘今年將砸下創紀錄的AI支出，供需失衡預料將加劇，預告記憶體價格年後將續漲。

彭博資訊指出，近來的記憶體晶片價格漲勢，開始看起來有點像德國威瑪共和國時期的惡性通膨，也讓人想起新冠疫情時的斷鏈危機。Counterpoint研究公司表示，記憶體價格在去年第4季飆漲50%後，本季預估還將再上漲40%-50%。

某種類型的DRAM成本12月-1月狂漲75%，漲價速度再加快，愈來愈多零售商和中盤商每天都在調整報價，一些人甚至用「記憶體末日」形容即將到來的局面。一家筆電製造商經理人表示，三星電子最近已開始每季評估記憶體供應合約，而非往常的每年評估。

Bernstein分析師李明警告，記憶體晶片價格正呈現「拋物線式」上漲，可能使電子產業在未來幾個月付出慘痛代價，撼動長期營運規畫、及整體產品線的利潤。彭博報導，Sony正考慮延後下一代PlayStation遊戲機的問世時間，延到2028、或甚至2029 年，任天堂也考慮今年調漲Switch 2售價。

同時，Google母公司Alphabet、亞馬遜、Meta及微軟宣佈今年將砸下約6,500億美元的資本支出，勢將進一步排擠傳統記憶體供應。

TrendForce估計，今年HBM需求將年增70%，占DRAM晶圓總產出比率將攀抵23%，高於去年的19%。廣發證券估算，DRAM供應缺口約4%，NAND快閃記憶體的缺口為3%，但這個數字還沒納入部分產業的低庫存情況，因此實際缺口可能更大。

記憶體價格漲勢預估年後不止 供應短缺正釀成全球產業危機

蘋果據傳以兩倍價格採購鎧俠的記憶體 且每季重新議價

聯想示警：記憶體短缺 衝擊PC出貨

