紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

紐約曼哈頓華埠炮竹文化節 上萬民眾湧入羅斯福公園

波克夏續減持蘋果和美銀股票 藉入股紐時重返報業

編譯劉忠勇／綜合外電
波克夏買進紐約時報股票，2020年出清報業投資後重返這個行業。（美聯社）
波克夏公司（Berkshire Hathaway）在「股神」巴菲特擔任執行長的最後一季，繼續減持美國銀行（Bank of America）和蘋果（Apple）持股，倒是買進了紐約時報股票，2020年出清報業投資後重返這個行業。

波克夏周二下午申報資料揭露去年第4季買進 510 萬股的紐時股票。受此消息激勵，紐時周二盤後股價大漲4%。

波克夏另賣出約 5,080 萬股的美國銀行股票，也減持 1,030 萬股的蘋果股票，連續三季減持這家 iPhone 製造商的股份。

此外，波克夏賣出 770 萬股的亞馬遜（Amazon.com）股票，持股比率大幅削減 77%。

巴菲特欽定接班人亞伯（Greg Abel）今年初正式接掌執行長，承接規模龐大的投資組合，以及保險、鐵路到跑鞋等業務廣泛的子公司。波克夏將於2月28日發布財報，也將首度由亞伯發表致股東公開信。

波克夏對卡夫亨氏（Kraft-Heinz）持股維持不變。亞伯近日表示，他支持卡夫亨氏暫緩拆分調味品和民生必需品事業的決定。卡夫在 1 月公告中曾警示最大股東波克夏可能會賣出所持有近 3億2,560萬股全數股份。巴菲特去年接受華爾街日報訪問時曾表示，波克夏並不支持此分拆案。

波克夏的申報文件並未說明投資是由巴菲特、亞伯或投資經理人威席勒（Ted Weschler）所主導。另一位經理人庫姆斯已於 12 月離職，轉往摩根大通（JPMorgan Chase）任職。

巴菲特在青少年時期曾當過送報童，並長期捍衛報業，直到 2020 年才以 1.4 億美元的價格，將波克夏旗下的報業賣給李氏企業（Lee Enterprises）。波克夏也因此成為李氏企業唯一的債權人。

巴菲特向來不願出售整個事業體，但他曾在 2018 年告訴波克夏股東，只有紐時、華爾街日報或許再加上華盛頓郵報擁有夠強大的數位經營模式，足以抵銷報紙發行量和廣告營收衰退的衝擊。紐時近年將觸角從核心新聞業務延伸至遊戲、食譜及其他數位產品。

波克夏 巴菲特 華爾街

輝達穩住Meta簽大單 多年合約售數百萬顆AI晶片

AI馬年好采頭 Meta將採購Nvidia數百萬顆AI晶片和CPU 兵臨英特爾市場

義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
黃仁勳。(美聯社)

印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

2026-02-14 08:45
下周一美國逢總統日休市一天。(美聯社)

下周一農曆除夕當天 為什麼美國也休市？

2026-02-12 21:46
亞馬遜（Amazon）股票12日跌入熊市。（路透）

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

2026-02-13 00:10
富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉